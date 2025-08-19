En medio del fuerte revuelo mediático generado por los rumores de un posible romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi, el actor decidió este martes por la tarde poner fin a la ola de especulaciones y aclarar públicamente la situación a través de sus redes sociales.

Desde que se difundieron versiones que vinculaban sentimentalmente a Gil con Accardi, tras el fin de la relación de Gimena con Nicolás Vázquez, el nombre de ambos artistas está en la boca de todos y es tendencia en las redes sociales.

ANDRÉS GIL ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ SOBRE EL VÍNCULO CON GIMENA ACCARDI

A través de una historia en Instagram, el actor fue contundente en su descargo: “Lo que está circulando es absolutamente falso”. Gil expresó el dolor que le produce que todo el esfuerzo y la energía dedicada al proyecto teatral que protagonizan junto a Gimena y Nicolás – la obra En otras palabras – se vean opacados por rumores infundados.

“Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, aseguró Gil, al tiempo que apeló a la comprensión de la opinión pública y al respeto hacia su entorno personal. “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”, solicitó el actor en medio de la tormenta mediática.

La controversia creció especialmente tras la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, un hecho que generó gran conmoción en el mundo del espectáculo nacional. Se dio a conocer que la ruptura fue producto de una infidelidad, lo que derivó en una cascada de rumores sobre terceros involucrados y nuevas parejas.

Fue en ese contexto que comenzaron a circular fuertes versiones sugiriendo un vínculo sentimental entre ambos actores, quienes comparten cartel en la obra teatral que actualmente recorren. Sin embargo, tanto Gil como Accardi han decidido salir a aclarar la situación para evitar la especulación y proteger su imagen y relaciones personales.

GIMENA ACCARDI CONFESÓ QUE ENGAÑÓ A NICO VÁZQUEZ CON OTRO HOMBRE

La mañana de este martes, Gimena Accardi abordó el tema en Olga, donde fue muy enfática en negar los rumores. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, manifestó la actriz con firmeza.

Respecto a la identidad de la persona supuestamente involucrada, Gimena fue cauta y prefirió mantener en reserva su nombre. Lo que sí reveló es que no se trata de nadie del ambiente artístico ni de alguien cercano al medio. “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció”, aseguró Accardi, poniendo fin a las especulaciones sobre una tercera figura relevante en el espectáculo.

El panorama mediático generado alrededor de esta polémica muestra una vez más lo difícil que resulta para los artistas mantener su privacidad en épocas donde las redes sociales amplifican cualquier rumor o noticia, verdadera o falsa. La desmentida de Gil y Accardi intenta poner un freno a la cadena de especulaciones que, además de afectar sus carreras y vida personal, puede dañar relaciones familiares e incluso afectar a terceros que nada tienen que ver con los hechos.

Por ahora, la obra En otras palabras continúa adelante con sus funciones, y tanto Gimena Accardi como Andrés Gil intentan focalizarse en su trabajo y limpiar su nombre. En poco tiempo se sabrá si esta batalla mediática logra encontrar su final, pero lo cierto es que la relación entre ambos profesionales siempre estuvo centrada en el respeto y el compromiso con el teatro, y así lo quieren mantener.