Andrea Rincón una de las invitadas al programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé, reconoció que muchas veces se despertó después de participar en fiestas o reuniones sin saber quienes eran "los hombres o las mujeres" que estaban con ella.

Rincón fue invitada al ciclo "Podemos hablar" junto a Sofía Gala, el periodista Paulo Vilouta, el cantante CAE y el humorista Agustín Rada Aristarán.

Al pasar al "punto de encuentro", tenían que contar "si alguna vez se despertaron sin saber muy bien donde".

Ahí fue donde Rincón, sorprendió a todos.

La actriz habló una vez más con sinceridad de su lucha contra las adicciones para generar consciencia sobre el peligro de los excesos.

Y al querer concientizar, contó su experiencia: “La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia; me da mucha vergüenza”.

“Me ha pasado de levantarme y tener a una persona al lado. Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme ‘¿quién es esta persona? ¿cómo llegó? ¿qué pasó anoche?’”, confesó.

En la misma línea, contó que en otra oportunidad se despertó a las dos de la tarde en el piso de un boliche, sin recordar cómo había llegado allí ni qué había sucedido antes de que la gente de limpieza la despertara.