Andrea de Gran Hermano lanzó polémicos comentarios contra la santacruceña Luciana y estalló el escándalo

Andrea Lázaro, ex participante de Gran Hermano 2025 (Telefe), se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras publicar mensajes transfóbicos contra la santacruceña Luciana Martínez, la primera mujer trans en la historia del reality en esta nueva etapa.

La controversia comenzó luego de que Andrea, quien había reingresado temporalmente a la casa para apoyar a los concursantes que seguían en carrera, protagonizara una discusión dentro del programa con Luciana y otros participantes de “El Tridente”.

Esta confrontación, que tuvo lugar durante una dinámica grupal, dejó heridas profundas en la modelo fitness, que al salir del reality decidió descargar su bronca en sus redes sociales.

Aseguran que hubo fraude en la eliminación de Sandra y estalló el escándalo en Gran Hermano

LOS POLÉMICOS COMENTARIOS DE ANDREA CONTRA LUCIANA DE GRAN HERMANO

En su cuenta de X (antes Twitter), Andrea publicó un mensaje muy agresivo y despectivo hacia la oriunda de Pico Truncado, que fue calificado como transfóbico por usuarios, especialistas en diversidad de género y organizaciones defensoras de los derechos LGBT+.

En el tuit, Andrea escribió: “Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí; quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”, haciendo referencia al nombre de nacimiento de Luciana, Jorge Barrionuevo, y burlándose de su identidad de género.

Luciana de Gran Hermano reveló su próximo paso en la transición de género tras su inicio en Comodoro

Las publicaciones no se limitaron a un solo tuit. Andrea continuó respondiendo a quienes la cuestionaban con mensajes en tono burlesco y despectivo, profundizando los estigmas y prejuicios contra Luciana.

En una de sus réplicas, afirmó: “Pero tengo vagina. Jajaja. Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo”. También desestimó las críticas diciendo: “¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? Jajajaja. ¡Me muero!”.

Estas expresiones generaron una ola de repudios en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron un pronunciamiento de la producción de Telefe y la expulsión o sanción de Andrea. El hashtag #GranHermano se llenó de mensajes en defensa de Luciana y en contra de la transfobia.

Polémica en Gran Hermano: Petrona acusó a Selva de golpearla y desató el caos

Luciana Martínez, de 32 años, había dado un paso valiente al revelar públicamente su identidad de género durante el programa, contando que llevaba más de diez años viviendo en la clandestinidad y que su familia se enteraba de su transición a través del reality. Este acto fue celebrado como un gesto de visibilidad y valentía, pero también la expuso a comentarios y bromas despectivas dentro de la casa, incluso desde las primeras semanas, por parte de algunas participantes y compañeros.

La situación escaló porque, a diferencia de los conflictos internos del reality, los comentarios de Andrea trascendieron el encierro y tomaron carácter público y masivo al ser difundidos por ella misma en sus redes sociales. Esto abrió un debate sobre la responsabilidad del programa y la producción para actuar frente a discursos de odio y discriminación que afectan a los participantes y a la audiencia.

Quién es la amiga que traicionó a Wanda Nara en el escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez

Tras la fuerte repercusión negativa, Andrea cerró su cuenta en X, aunque no está claro si fue una decisión propia o de la plataforma. Además, su futuro en el mundo mediático vinculado a Gran Hermano parece comprometido. Los participantes eliminados suelen seguir ligados a streamings y espacios televisivos relacionados con el reality, pero tras este episodio, es posible que Andrea no sea tenida en cuenta para futuras participaciones. Incluso otros excompañeros, como Nacho Castañares, manifestaron públicamente su rechazo y expresaron que esperan que Andrea no pueda volver a las galas del programa