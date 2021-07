Analía Franchín contó en un programa televisivo una anécdota personal sobre el día en que la echaron de Disney por robar.

Invitada a Flor de Equipo que se emite por Telefe, la mediática fue consultada: “¿Cometiste alguna vez un delito o infracción grave?”. Ante la negativa, Florencia Peña agregó: “Analía es más tránsfuga de lo que creemos y se está delatando sola”, bromeó. Lejos de llamarse a silencio, ella retrucó sin filtro: “Yo lo dije públicamente, a mí me echaron de Disney por robar”.

“¿Te robaste a Mickey?”, preguntó Peña, pero para su sorpresa Franchín retrucó: “No, a Dálmata”. Tras aclarar que el hecho prescribió porque ocurrió cuando tenía 20 años, relató: “Era un muñeco chiquito. Me descubrieron cuando salía y le dije ‘no hablo inglés, no te entiendo’. El personal de seguridad nos agarró a mi madre y a mí, nos llevaron a un cuarto, me dieron vuelta la bolsa y ahí estaba”.

Sin embargo, lo más sorprendente fue el remate de la historia. “Lo peor es que mi mamá empezó a decir: ‘¡Qué barbaridad! Por favor’. Le dieron vuelta la cartera y estaban los otros 100 que quedaban”, cerró entre risas.

Consultada acerca de cómo siguió la cuestión, explicó que les sacaron fotocopias de los pasaportes y que durante un año les prohibieron la entrada al parque temático, publicó TN.