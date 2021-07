Un insólito momento se vivió en la emisión del domingo 25 de julio en La Voz Argentina cuando Ana Paula Rodríguez, quien había acusado a Lali Esposito de plagio, se presento en el reality de canto de Telefe. Las fans de la cantante inmediatamente recordar el hecho sucedido en 2016.

Sin decir una palabra sobre aquel hecho, Ana Paula Rodríguez se presentó en La Voz Argentina e interpretó "Por qué te vas", la canción que Tini Stoessel grabó con Cali y El Dandee.

Luego de una performance que tuvo varias imperfecciones, en el último segundo Ricardo Montaner dio vuelta su sillón y la salvó para terminar sumándose a su equipo.

Si bien en el reality de canto conducido por Marley no se hizo referencia al tema, en las redes el momento hizo enardecer a las fanáticas de Lali Espósito, a los no fanáticos también, quienes no pudieron creer la situación que se estaba presentando en el programa.