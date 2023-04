Amalia Granata fue repudiada por criticar el cuerpo de su hija y respondió: "Gorda y negra tienen..."

El pasado fin de semana Amalia Granata cumplió el sueño de su hija Uma Fabbiani, quien cumplió sus ansiados 15 años y tuvo una fiesta a lo grande en un lujoso salón de Benavidez.

Sin embargo, la celebración quedó en un segundo plano desde la previa. El “Ogro” Fabbiani le había dedicado unas palabras a su hija y aprovechó para tirarle un palito a su ex, dando a entender que la diputada le había llenado la cabeza a su hija con historias.

"Siento que hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme feliz cumpleaños", expresó Uma sobre su papá. La familia por parte del Ogro sí fue a la fiesta de 15: su abuela, tías y la actual novia del exfutbolista estuvieron en el festejo.

Aprovechando el móvil de Secretos Verdaderos (América TV), la actual diputada habló de mas y describió físicamente a su hija para contar cómo fue que eligieron los tres vestidos que luciría Uma lo largo de la noche, que hicieron estallar Twitter.

“Ella es particular. Es muy grandota, muy alta, morocha y super morena. Entonces no cualquier cosa va con la piel”, fueron las palabras de la ex modelo que desataron la feroz crítica de los internautas hacia Granata.

Es por eso que, fiel a su estilo directo y sin filtro, Granata salió al cruce y respondió las reacciones por la misma vía. “¡Chiques, gorda y negra tienen el alma! Nada más alejado de ese comentario” lanzó contundente, y cerró punzante: “¡Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!”.