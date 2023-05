Un profesor de la ciudad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por sus estudiantes con un regalo especial y su reacción emocionó a todos los presentes.

La situación quedó registrada en imágenes, en las que se pudo ver como estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria N°49 “Almafuerte”.

Los alumnos encargaron una campera de egresados especial para el docente, ya que lo consideraban un gran apoyo en sus estudios.

Emocionado, alcanzó a decir: "Nuca tuve una campera de egresados, ni cuando fui egresado yo", tras lo cual, decidió exhibirla ante el resto de los chicos, con los ojos visiblemente llorosos.

En las imágenes se puede ver un abrazo entre el docente con todos los alumnos. Pocos segundos después le dedicaron unas palabras: “Le damos la campera en forma de agradecimiento por cómo es y cómo fue con nosotros. Extrañamos mucho verlo constantemente y compartir tiempo con usted”.

Nuevamente, el hombre no pudo contener las lágrimas y en un breve discurso, en el que estuvo a punto de quebrarse aún más, agradeció el tierno gesto: “Realmente son esas emociones que a uno le llegan muy profundo. La verdad, son geniales”, reflexionó.

“No sé ni qué decir. Me emocionó muchísimo. Los súper quiero. Aunque parezca mentira, no sé si es por que me voy poniendo grande, pero me pongo sentimental. Todas estas cosas las guardo”, añadió el docente.

Finalmente, el profesor formó parte junto a los alumnos de la presentación de la campera frente a toda la escuela y orgulloso, no dudo en lucirla. "Cuando se vayan, voy a llorar. El día que necesiten algo, no duden en escribirme”, concluyó.