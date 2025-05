Alfredo Casero se fue en vivo de un programa y provocó un tenso momento: "No puedo hablar si..."

Alfredo Casero protagonizó un momento tenso durante su participación en el programa Tremenda Mañana, conducido por Esteban Trebucq en la señal de streaming Bondi. El actor interrumpió la entrevista, se mostró molesto por el ambiente en el estudio y decidió abandonar el lugar en vivo.

Sin embargo, este no es el primer episodio en el que Alfredo Casero muestra su temperamento en público. A lo largo de su carrera, el actor ha protagonizado varios momentos de tensión con periodistas, colegas y medios de comunicación. En una ocasión se enojó por una pregunta que le hizo el conductor Chino Leunis.

En este caso, el actor estaba conversando cuando Trebucq comenzó a enojarse por el ambiente en el lugar. “Yo no puedo hablar si hay quilombo, si hablan me voy a la mierda. Si estoy hablando al pedo, me invitan al pedo”, expresó Casero, visiblemente incómodo. Luego se levanto, se levantó de su silla, ignoró los intentos de Trebucq por calmar la situación y se dirigió hacia la salida.

El conductor trató de retenerlo, explicándole que había pedido silencio: “Yo te estoy respetando, yo no me lo banco, vení que yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Alfredo, yo pedí silencio”, insistió, sin éxito.

Casero se puso el abrigo mientras se quejaba por lo bajo y se despidió con un breve: “Perdoname, Trebucq”, antes de subir al primer taxi que encontró en la calle.

Según revelaron más tarde en el programa Puro Show, la voz que interrumpió a Casero sería la de Pepe Ochoa, quien esperaba para comenzar su propio programa y estaba impaciente porque ya se habían pasado de horario.

EL ENEOJO DE CASEROS CON EL CHINO LEUNIS

En septiembre de 2024, Alfredo Casero vivió un tenso episodio durante una entrevista en vivo que se transmitió en el marco de su participación en una obra de teatro vinculada al icónico programa Cha Cha Chá. Mientras conversaba con una notera de Pocos Correctos, los conductores del canal, Chino Leunis y Pollo Álvarez, se sumaron a la charla. Sin embargo, una pregunta de Leunis desató la furia del actor.

El conductor le preguntó a Casero si la obra había tenido que ser modificada con el tiempo, destacando que, en su opinión, Cha Cha Chá había "envejecido muy bien", a diferencia de otros programas humorísticos de la misma época. La pregunta no fue bien recibida por el actor, quien, visiblemente molesto, interrumpió al periodista.

“Pará, pará, pará, guardá los fierros que ya te banqué lo que dijiste de los tipos que te hacían reír, no te mando a cagar porque está ella (la notera)”, comenzó a responder Casero, claramente incómodo con la consulta. A partir de ahí, su enojo se desbordó.

"Y yo te voy a explicar, Cha Cha Chá no fue una cosa que envejeció, no hubo una mier... que fuera mejor que Cha Cha Chá. No hubo gente que la hiciera, hicieron lo imposible los p... canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Chá y tampoco terminaron habiendo otros programas de humor, de la misma época, que te pido que los veas", continuó el actor con tono firme.

Casero defendió con vehemencia la relevancia de la obra, señalando que la originalidad y calidad de la producción eran inigualables. "Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás, nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos de t... y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos", agregó, visiblemente molesto.

El actor, después de este cruce verbal, abandonó el móvil en plena entrevista. A pesar de los intentos de Leunis por calmar la situación y convencerlo de que regresara, Casero no dio marcha atrás. Sin embargo, volvió a la cámara para dar su última palabra.

“No tiene la menor idea de lo que yo hice, no tiene la menor idea de nada (al Chino Leunis). No quiero seguir, porque me decís viejo, que envejecí, todo lo demás, hacelo vos, hacé algo nuevo, viejos son los trapos. Terminemos esto porque va a ser peor”, indicó Casero antes de retirarse definitivamente.

Por su parte, Leunis quedó desconcertado por la reacción del actor y, visiblemente sorprendido, expresó: “Yo pretendía hacerle un elogio. Sinceramente pensé que era una broma”.

Este inesperado episodio dejó a todos los presentes en el estudio impactados, y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una gran repercusión.

