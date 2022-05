Alfredo Casero contra El Dipy: "Te hiciste famoso por pegarle a tu señora"

Alfredo Casero ahora le hizo frente a El Dipy, que lo criticó en el mismo ciclo de TV por no tener presentaciones en la Argentina.

También se molestó porque el cantante de cumbia se refirió a la situación de la Argentina pidiendo que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”.

Indignado por sus declaraciones, aseguró: “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”.

Descontrolado: Alfredo Casero insultó a Majul, golpeó la mesa y dejó el programa en vivo

Casero también lo chicaneó con un episodio del pasado que involucra a Mariana Diarco.

“Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. No te metas conmigo, metete en tu guerra”, cerró furioso.

Hace años, El Dipy reconoció que tras una pelea con Mariana Diarco, ella le pegó una cachetada y él reaccionó.

"Le tiré una mano para sacarla, para cortar el tema, tiré la mano así y le pegué en la cara y la lastimé. Estoy arrepentido", dijo en aquel momento.