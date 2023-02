Alfa destrozó el corazón de "su novia" y lo denunciaron por discriminación: "Es una persona insignificante"

Walter Santiago se hizo “popular” en esta edición de Gran Hermano y reunió muchísimo apoyo, lo que le permitió continuar hasta las últimas instancias del juego.

Daniela Verónica Iglesias la apodaron “la novia de Alfa” el 23 de noviembre, cuando se hizo presente en una de las galas y Santiago del Moro la vio en la tribuna. Desde allí, su apoyo por el entonces participante fue incondicional, pero el amor se le terminó este pasado lunes, luego de que quedara eliminado frente a Romina.

Tras algunos días paseando por diversos programas se hizo viral un incómodo momento en el que Alfa encaraba a Iglesias y le pedía que dejara de decir que era su novia. Esto desilusionó a la fanática quien se expresó en redes.

En sus redes sociales, la mujer explicó que se llevó una terrible desilusión por el trato que recibió por parte del jugador y sus familiares. “Lo apoyé en todas las galas porque era el único que se acercaba a mi edad. Aunque hizo comentarios sobre la pobreza y la gordura -que me dolieron-, lo seguí alentando. Pero el domingo, su hermano no quiso que me sentaran cerca de él, y no dio explicación alguna. ¿Conclusión? Nada de lo que digan me afecta, y mucho menos me importa si Alfa me registra o no. Es una persona insignificante en mi vida”, comentó en un posteo de Facebook.

“Gracias a los que me apoyan y dicen cosas hermosas. Ahora soy la exalentadora de Alfa”. Su hija también expuso su bronca en Twitter, donde disparó: “Es un mal agradecido con todos. Si vos salís de estar encerrado y hay gente gritándote que te ama, lo mínimo que podes hacer es darle una muestra de agradecimiento”, remarcó.