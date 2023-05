Alfa de Gran Hermano recibió un insulto en la calle y reaccionó de la peor manera: "Cagón, hijo de ..."

Walter "Alfa" Santiago se vio involucrado en un altercado en la vía pública. A pesar de haber sido grabado, el exconcursante de Gran Hermano 2022 decidió tomar la iniciativa y publicar un enérgico descargo en sus redes sociales antes de que el video se viralizara.

Este martes, el exparticipante mostró en detalle el incidente que protagonizó en medio de la calle con un conductor. A través de un video, el hombre de 61 años aclaró por qué se bajó de la camioneta, paró el tránsito y casi se va a las piñas con otro hombre.

"Si puteas, ¡bancatelá! Le hablo al cagón de la camioneta", escribió en sus redes sociales. Según su relato, uno de los integrantes lo habría insultado.

En ella se puede ver al exparticipante muy furioso afuera de su automóvil, mientras se insultaba con otro conductor. “Cagón, hijo de put*. ¡Bajá pelotudo, vení!”, expresó en los primeros segundos del video.

Para que ninguna persona pueda hacer especulaciones sobre lo sucedido, Walter grabó otro video donde realizó su descargo ante lo vivido. “Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora o menos”, comentó al inicio del relato.

"Se me pone una camioneta al lado, y me dicen '¡Alfa!'. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice 'viejo puto'. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé".

"Les dije '¿viejo puto a quién?'. Los dos arrugaron. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo por más que sea una persona publica, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos".