BUENOS AIRES (ADNSUR) - Alexander Caniggia, el excéntrico participante del reality "Masterchef Celebrity Argentina", fue detenido por incumplir la cuarentena en Buenos Aires.

“Con mi facha no me dejan circular a las 00 horas, volviendo de mi trabajo me quieren meter preso. Vení a buscarme”, le escribió Alexander Caniggia a su abogado, Alejandro Cipolla, a través de una historia en Instagram.

Junto a su amigo, el Tano, Alex subió un video mostrando a los policías y después explicó que a las tres horas de tenerlo detenido en la comisaría quedó en libertad.

“Qué onda? No me hinchés con esto de la fase 1, Alberto, eh. ¡La fase 1 no va! No va, hay que laburar”, opinó en su red social el excéntrico participante de MasterChef Celebrity.

Y agregó “para aquellos que van al boliche y se hacen los verg… ¡Hay un virus, cara de verg…! La conch… de la lora, cuídense, bolu… ¿Qué se piensan? ¿Qué es un boliche? ¡No, no y no”, sentenció.