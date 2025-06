Alerta en Gran Hermano por el estado de salud de una participante: "Necesito un médico..."

Katia, conocida como “La Tana”, se está destacando como una de las concursantes más sobresalientes de esta edición de Gran Hermano.

La joven ha tenido instantes muy significativos dentro de la casa, aunque en varias ocasiones enfrentó dificultades debido a problemas físicos y molestias relacionadas con su salud.

Recientemente, durante la transmisión en vivo las 24 horas de Gran Hermano, se pudo observar un momento preocupante protagonizado por la participante. En concreto, expresó que estaba sufriendo un dolor intenso en el oído y señaló que estaba considerando pedir que llamaran a un médico para que la atendieran.

“Necesito que me den una pastilla porque me siento muy mal. Voy a tener que llamar a un médico porque me duelen mucho los oídos, pero mal”. En ese instante, las cámaras de la emisión en vivo se cortaron y solo se podía ver el logo de Gran Hermano.

Se debe tener en cuenta que no se trata de la primera vez que la jugadora reconoce tener problemas de salud o de dolores. En cada una de las veces anteriores, los problemas no pasaron a mayores, pero Katia tuvo que pasar varios días en cama por acontecimientos de salud.

Es posible que al ser cuestiones relacionadas con el estado de la participante, el programa guarde cierta intimidad para ella. En lo que respecta al juego, Katia es una de las candidatas para abandonar la casa esta noche, estando en placa junto a Eugenia y a Ulises.