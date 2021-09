“La 1-5/18″ está logrando el primer éxito: que todos hablen del programa, bien, regular o mal, la novela de Polka está dentro de la agenda de los medios periodísticos y de las redes sociales, que es la de la gente.

Las actuaciones de Esteban Lamothe y Agustina Cherri generaron distinto tipo de reacciones y también el tratamiento que la da la productora de Adrián Suar a vivir en un barrio de emergencia.

!Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza... Hay tanto comentario tremendo, como que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia, rota. No entiendo mucho el concepto”, opinó Agustina Cherri en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

"Igual también quizás la gente que agrede u opina desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o un barrio humilde", agregó la actriz.

En estos días Cherri fue criticada puntualmente por su personaje, a lo que aclaró que “Lola no nació en ese barrio”, sino en Devoto.

“Es parte del guión. Yo soy una actriz que interpreto y digo lo que tengo que decir, contar esa historia que están escribiendo unos autores increíbles (Jessica Valls, Lily Ann Martin y Marcelo Nacci) también porque es muy difícil generar tantos vínculos (entre los personajes)", puntualizó.

"Lola es un personaje que he visto en muchos lugares, yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas, así que yo estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo. A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar", completó.

GONZALO HEREDIA TAMBIÉN EXPLOTÓ

"Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta", escribió Heredia en la red social Twitter.