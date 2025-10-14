Vuelven los fogones más famosos de Chubut: confirmaron las fechas para el "Chorilavon 2025"

La tradicional fiesta gastronómica y cultural “Chorilavon” ya tiene fecha confirmada para su edición 2025. La Municipalidad de Dolavon anunció oficialmente que volverán a encenderse los reconocidos fogones en la localidad de Las Norias, evento que cada año reúne a miles de familias de toda la provincia en torno a un ambiente seguro, familiar y festivo.

Este encuentro, que nació como una celebración de las raíces dolavenses, continúa consolidándose como el principal punto de encuentro regional para toda la Comarca del Valle y la Patagonia. Su emblema gastronómico, el chorizo, será nuevamente el protagonista indiscutido, acompañado por una variada oferta cultural y artística, que reflejan la riqueza y diversidad de la identidad local.

REGRESO AL CAMPING MUNICIPAL, UN ESPACIO IDEAL PARA EL CHORILAVON

Una de las grandes novedades para esta edición es el regreso al predio del Camping Municipal, un lugar que ofrece un entorno natural privilegiado para disfrutar el aire libre, la gastronomía y la oferta artística. Esta decisión responde al crecimiento sostenido del evento y a la demanda de los asistentes, que valoran tanto la comodidad como el contacto con la naturaleza.

Bajo la gestión del intendente Dante Bowen, Chorilavon 2025 apuesta a reforzar su carácter familiar y promover la cultura local con una programación que incluirá shows en vivo con artistas destacados, feria de productores, concursos gastronómicos y otras sorpresas que la organización mantiene en reserva para generar expectativas de un evento que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y VENTANA PARA LA IDENTIDAD DOLAVENSE

Más allá de su carácter festivo, Chorilavon se ha convertido en un símbolo de identidad para el valle y un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Cada año, familias provenientes de distintos puntos de la provincia eligen esta fiesta por su ambiente amigable, la hospitalidad de su gente y la posibilidad de compartir tradiciones únicas en un marco seguro.

El compromiso municipal con la calidad y seguridad del evento garantiza una experiencia placentera y disfrutable para todos los asistentes, fortaleciendo el turismo local y dinamizando la economía de Dolavon y zonas aledañas.

Desde la organización invitan a vecinos, turistas y amantes de la cultura y la gastronomía regional a seguir las redes sociales oficiales del Municipio de Dolavon y de Fiestas Dolavenses. Allí se irán publicando todas las novedades, detalles de la programación completa y actividades especiales que tendrá Chorilavon 2025 en los días previos al evento.