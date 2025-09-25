Vuelve el Patio Cervecero al Rincón Cultural de Comodoro: un fin de semana para celebrar la producción local
El evento, con entrada libre y gratuita, ofrecerá producción cervecera y gin local, gastronomía, ferias de emprendedores y música en vivo
El Rincón Cultural de Comodoro Rivadavia, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal, prepara una nueva edición de su exitoso Patio Cervecero.
El evento, de entrada libre y gratuita, se desarrollará este viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 18:00 a 02:00 horas, ofreciendo una propuesta integral que combina la creciente producción cervecera y gin local con gastronomía, ferias de emprendedores y un sólido lineup de música en vivo y actividades artísticas para todas las edades.
El evento pone en valor el trabajo de los productores locales, destacando la calidad y diversidad de la escena cervecera artesanal de Comodoro.
Cerveza y gin de autor: los sabores de Comodoro
El corazón del patio latirá con las propuestas de cuatro marcas locales que exhibirán lo mejor de su producción:
- Kowka (Cerveza artesanal)
- Rebel Hops (Cerveza artesanal)
- Locomotora (Cerveza artesanal)
- Estepa Gin (gin destilado localmente)
Esta curaduría permite a los asistentes realizar un recorrido por los sabores únicos que se elaboran en la región, promoviendo el consumo de productos de proximidad y de alta calidad.
Una experiencia para todos los sentidos
Más allá de la bebida, el Patio Cervecero ofrece una completa experiencia cultural y gastronómica. Los food trucks estarán presentes con opciones para todos los paladares, incluyendo shawarmas de Kebab Durum y hamburguesas de Burger 71.
Además, más de 15 emprendedores y artesanos locales montarán una feria donde se podrán encontrar productos únicos y hechos a mano, consolidando al evento como una vitrina fundamental para la economía creativa de la ciudad.
Arte y música en vivo
La agenda artística es otro de los fuertes del encuentro. El viernes por la noche, el escenario vibrará con las presentaciones de Carmesí, Guanaco y DJ LUAN. El sábado subirán al escenario Obra Negra, Tributo a Nirvana y A Néstor no le gusta el Indie.
El Rincón Cultural se consolida así como un punto de encuentro indispensable, un espacio verde y lleno de energía que invita a la comunidad a disfrutar del ocio, la cultura y la producción local en un marco de acceso libre y gratuito.