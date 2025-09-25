El Rincón Cultural de Comodoro Rivadavia, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal, prepara una nueva edición de su exitoso Patio Cervecero.

El evento, de entrada libre y gratuita, se desarrollará este viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 18:00 a 02:00 horas, ofreciendo una propuesta integral que combina la creciente producción cervecera y gin local con gastronomía, ferias de emprendedores y un sólido lineup de música en vivo y actividades artísticas para todas las edades.

El evento pone en valor el trabajo de los productores locales, destacando la calidad y diversidad de la escena cervecera artesanal de Comodoro. Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Cerveza y gin de autor: los sabores de Comodoro

El corazón del patio latirá con las propuestas de cuatro marcas locales que exhibirán lo mejor de su producción:

Kowka (Cerveza artesanal)

Rebel Hops (Cerveza artesanal)

Locomotora (Cerveza artesanal)

Estepa Gin (gin destilado localmente)

Esta curaduría permite a los asistentes realizar un recorrido por los sabores únicos que se elaboran en la región, promoviendo el consumo de productos de proximidad y de alta calidad.

Una experiencia para todos los sentidos

Más allá de la bebida, el Patio Cervecero ofrece una completa experiencia cultural y gastronómica. Los food trucks estarán presentes con opciones para todos los paladares, incluyendo shawarmas de Kebab Durum y hamburguesas de Burger 71.

Además, más de 15 emprendedores y artesanos locales montarán una feria donde se podrán encontrar productos únicos y hechos a mano, consolidando al evento como una vitrina fundamental para la economía creativa de la ciudad.

Terror y pánico en Comodoro: un colectivo se habría quedado sin frenos y chocó contra varios autos

Arte y música en vivo

La agenda artística es otro de los fuertes del encuentro. El viernes por la noche, el escenario vibrará con las presentaciones de Carmesí, Guanaco y DJ LUAN. El sábado subirán al escenario Obra Negra, Tributo a Nirvana y A Néstor no le gusta el Indie.

El Rincón Cultural se consolida así como un punto de encuentro indispensable, un espacio verde y lleno de energía que invita a la comunidad a disfrutar del ocio, la cultura y la producción local en un marco de acceso libre y gratuito.