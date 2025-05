Tim "Ripper" Owens, el ex vocalista de Judas Priest, llega a Comodoro: cómo comprar las entradas

Tim "Ripper" Owens llega a Comodoro Rivadavia y se presentará en viernes 16 de mayo en El Sótano Pub (San Martín 239).

El exvocalista de Judas Priest e Iced Earth desembarca en la ciudad como parte de su gira Latin American Tour 2025. Una noche épica con himnos del heavy metal mundial y su carrera solista.

Las entradas para el recital ya se pueden comprar de forma online haciendo CLICK ACÁ.

Tim «Ripper» Owens

Tim «Ripper» Owens es un cantante estadounidense de heavy metal, conocido por su potente voz y su estilo agresivo. Es más famoso por haber sido el vocalista de la legendaria banda británica Judas Priest entre 1996 y 2003, luego de que Rob Halford dejara el grupo.

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

Carrera musical

Judas Priest (1996–2003): Owens fue descubierto después de que la banda viera un video de él cantando con una tributo a Judas Priest llamada British Steel. Fue elegido para reemplazar a Halford y grabó dos álbumes con la banda:Jugulator (1997)Demolition (2001)Aunque su etapa en Judas Priest fue controvertida entre los fanáticos más tradicionales, su talento vocal fue ampliamente reconocido.

Beyond Fear, Yngwie Malmsteen y otras bandas: Después de dejar Judas Priest cuando Halford regresó, Owens formó su propia banda, Beyond Fear, y también trabajó con el guitarrista sueco Yngwie Malmsteen en el álbum Perpetual Flame (2008). Además, ha participado en proyectos como The Three Tremors (junto a Sean Peck y Harry Conklin) y Spirits of Fire.

Proyectos recientes: Ha seguido activo en la escena del metal, colaborando con diversas bandas y lanzando música en solitario.

Iván de Pineda mostró lo mejor de Chubut en su nuevo programa de Telefe

Curiosidades

Su historia inspiró la película Rock Star (2001), protagonizada por Mark Wahlberg, aunque la trama es muy ficcionalizada.

Owens es respetado en la comunidad del metal por su habilidad vocal y su dedicación al género, a pesar de los desafíos de reemplazar a un ícono como Halford.