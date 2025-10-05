La cuarta edición de MATER se prepara para transformar la noche de Comodoro Rivadavia en una experiencia inmersiva única, donde la música electrónica, la moda y el arte se fusionan.

Esta edición promete llevar al público a un universo sensorial cuidadosamente ambientado, donde las distintas disciplinas se combinan para generar una conexión única con los asistentes.

La fiesta hace hincapié en el talento local, reuniendo a algunos de los artistas más destacados de la escena comodorense.

El viaje sonoro estará a cargo de dos destacados DJs. Desde la escena local, Mauro Hernández pondrá su set, mientras que desde Rosario llegará Gastón Garay.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Ambos han diseñado presentaciones especiales para acompañar y potenciar la propuesta visual y artística de la noche.

El componente artístico es uno de los pilares fundamentales de MATER. Este año participará un colectivo de creadores que intervendrá el espacio con diversas técnicas y expresiones. Entre ellos se encuentran:

Colectivo de artistas Bien del Sur

Keila Gálvez – artista visual

– artista visual Jaqueline – pintura

– pintura Marianela Concuberta – instalación artística

– instalación artística Manuel Plug – arte textil

– arte textil Martina Acevedo – pintura

– pintura Actitud Pandora – Alfaro y Gonzalo

Para completar esta experiencia integral, las gogo dancers Gimena Schamberger y Marian Farias formarán parte del evento, añadiendo movimiento y coreografía a la atmósfera de la fiesta.

Bajo la premisa de que "El arte los une y MATER lo sostiene", esta cuarta edición se consolida como un encuentro imperdible para los sentidos, destinado a un público que busca vivir la noche desde una perspectiva diferente, creativa y comunitaria.

Dolor en Comodoro: un jugador murió durante un partido de veteranos y la fecha se suspendió

La 4ª edición de MATER será este 11 de octubre a partir de la medianoche en el Salón chico de “La Fábrica” (Pablo Ortega 1900). Las entradas ya están disponibles a través de Passline. Para más información visitá el Instagram @mater.cr