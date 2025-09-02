Pretextos: un espacio de lectura, historia y escucha activa en Comodoro. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo?

El ciclo Pretextos, cada miércoles de por medio, transforma el taller de Colombina & Pierrot. Detrás de bambalinas quedan las cerámicas de colores, los dibujos y los títeres del taller de teatro; estos son los rastros que dejan los más pequeños y que, de alguna manera, son los dueños del lugar de lunes a viernes.

El espacio cobra un aspecto un poco más serio: una mesa grande es la protagonista; en el centro hay libros desparramados en toda su extensión, y las sillas dispuestas para quienes, a partir de las 20 horas, llegan para la cita del día.

Se denomina cita a un encuentro entre varias personas previamente acordado. ¿Y para qué se reúnen algunos cuantos comodorenses en la calle Sargento Cabral al 652?

Simple: el pretexto es leer y el motivo es encontrarse con personas, no necesariamente conocidas, pero que tienen el deseo de compartir un momento de escucha y de verdadera conexión con el otro.

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

En entrevista con ADNSUR, Óscar San Juan compartió algunos de los motivos que lo impulsaron, junto a su pareja Sol Baztán, a darle impulso a este espacio.

Para Óscar, estos encuentros de lectura en Comodoro Rivadavia se sostienen sobre tres ejes: valorar lo local y la región, rescatar la historia y priorizar el respeto hacia las personas, más allá de sus opiniones e ideas.

¡Pero atención, lectores! Estas cosas acontecen de manera fluida y no hay protocolos a seguir: simplemente se atraviesa la puerta de Colombina & Pierrot, se procede al saludo amistoso y la necesidad personal de elegir una silla o curiosear el lugar, que está rodeado de colores, objetos interesantes y bastantes libros para leer y oler.

Iván de Pineda mostró lo mejor de Chubut en su nuevo programa de Telefe

Sí oler, ¿o acaso nunca les pasó? Toman un libro que les llama la atención, observan la tapa y luego se lo llevan hasta la nariz, como si el olfato les diera algún dato importante, aparte de las letras que pueblan cada hoja.

Es posible que una pequeña conserje los reciba y anote en una pizarra sus nombres y orden de llegada; ella es Luci, la pequeña hija de Sol y Óscar, que también participa en los encuentros hasta que la hora del sueño la invita a dormir.

Una vez que pasaron los saludos de presentación y están todos ubicados en sus sillas, Óscar inicia la charla de la noche y las manos comienzan a tomar los libros de la mesa, o algunos simplemente sacan el suyo de la mochila para iniciar la ronda de lecturas, aunque otros prefieran simplemente escuchar.

Ke Personajes se presenta en una ciudad cercana a Comodoro: los detalles

Óscar tiene una voz suave y llama la atención por su acento; es español: nació en Parla, un pueblito al sur de Madrid, y en 2013 el amor de pareja lo arraigó a estas tierras patagónicas.

Todo esto sirve para explicar que, cuando Óscar conversa, surge la necesidad imperiosa de escucharlo, gracias a su tono, el volumen y la cadencia suave de su voz.

Aunque las raíces y la historia de Óscar provengan de otros sitios, le da vital importancia al valor de la ciudad en la que vive. Será también que por ser licenciado en Ciencias de la Educación y antropólogo social lo obsesionan algunos asuntos: la cultura.

Arrancó la "Feria de la Estepa" en Km.17 con productos frescos a bajo costo, patio de comidas y shows en vivo

La cultura como un valor que debe quedarse en la región

En cada encuentro, Óscar incluye al menos un texto local para la lectura. Pueden ser textos de escritores locales, memorias familiares o relatos inéditos de los asistentes.

“Nos pareció que era el momento de generar un lugar donde pudiéramos darle valor a lo que sucede en la región, y que ese valor se quede aquí, sobre todo cuando estamos rodeados de una dinámica extractivista”, enfatizó Óscar.

Cuando casi todo pareciera tener destino de salida, el desafío de “Pretextos” es que la producción cultural y artística encuentre un lugar de circulación y valoración regional.

Ke Personajes reprogramó su show en Comodoro: cuándo será y cuál es el precio de las entradas

Entre libros, textos escritos en cuadernos con letras poco legibles , la hora que avanza y suena la alarma en los estómagos: todo se entiende mejor con la panza entretenida.

Ese es el momento en que Sol desaparece un rato y vuelve con platos que ostentan una rica tortilla de papas babé, que Óscar cocinó bien temprano y una buena limonada fresca.

Entre los murmullos de quien disfruta un buen bocado, las historias circulan sin parar sobre la mesa y los comensales.

LA HISTORIA COMO UNA LLAVE PARA ENTENDER EL PRESENTE

“Actualmente existe un mantra que nos repite que lo importante es el presente y esto nos permite evitar ansiedades, pero elimina la posibilidad histórica y la proyección futura”, expresó Óscar. Todos los artistas y espectáculos que llegarán a Comodoro en 2025

En cada encuentro de Pretextos, las narraciones personales y colectivas encuentran un lugar para volver a escucharse.

Los relatos van desde recuerdos de la infancia en los barrios de Comodoro hasta los de las migraciones que marcaron la vida de las familias. Estos momentos ayudan a interpretar el presente y proyectar un futuro.

“Llegué a las tertulias de casualidad, no conocía a nadie. Me siento muy cómoda; para mí es un refugio; siempre me voy mejor de lo que llegué”, confesó Lizi Sarquis, una de las asistentes de Pretextos.

EL ARTE DE ESCUCHAR

“En este espacio intentamos separar la opinión de quien opina, y de esa forma las discusiones se liberan de la posibilidad de ser interpretadas como un ataque personal”, indicó Óscar.

En las tertulias, cada encuentro se convierte en un ejercicio de conversación donde lo central no es ganar un debate, sino abrirse a nuevas preguntas.

Con fecha doble, vuelve La Renga a Comodoro: ¿qué días tocan y cómo conseguir las entradas?

“Hay una tiranía de la opinión, como si ésta por naturaleza tuviera valía. El respeto tiene que ver con la persona que opina y el derecho a opinar”, agregó el entrevistado.

¿Quiénes asisten a los encuentros?

Personas con ganas de escuchar, de conversar y de compartir. No hay requisitos previos ni exigencias de ningún tipo.

Estudiantes, abuelas, jubilados, comerciantes, amigos, docentes, parejas y espíritus inquietos: casi podría decirse que la casa no se reserva el derecho de admisión.

Maxi Calvo es actor, docente de lengua y literatura y uno de los habitués de los miércoles.

Comodoro Rivadavia se llena de ritmo: quiénes se presentarán en el Festival Aniversario 2025

“En Pretextos me encuentro con personas distintas a las de mi círculo habitual, escucho opiniones diversas, nos abrimos al diálogo, nos recomendamos lecturas, es muy nutritivo para diversificar los puntos de vista”, comentó Maxi.

Las tortillas babé ya son un símbolo y, ¿quién sabe?, más de uno se acerca para probar un buen bocado y tener una cena diferente entre personas desconocidas que charlan de todo un poco.

Compartir una buena mesa y el sabor de lo casero se convierte en la excusa para establecer nuevos vínculos. Incluso, algo tan simple como una porción de papas puede ser el motivo para pensar antes de opinar y no hablar con la boca llena.

Inauguran el primer Patio Cervecero en Comodoro, con entrada gratuita y música en vivo

UN ESPACIO QUE DESEA CRECER

A punto de cumplir dos años, Pretextos se consolida en el mapa cultural de Comodoro Rivadavia. Estos encuentros brindan la intimidad de la palabra compartida.

“Ojalá se replicaran experiencias de este tipo. Estamos satisfechos con nuestras prácticas y, además, es algo que queremos como ejemplo para nuestra hija, para animarla a leer”, finalizó Óscar.

Pretextos es un refugio de historias, debates y aprendizajes. La cultura local, la escucha activa y la palabra compartida son los pilares que fortalecen la comunidad.

Para quienes estén interesados, pueden conocer el espacio este miércoles 03 de septiembre. Pueden contactarse por las redes de Colombina & Pierrot.