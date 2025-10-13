Pre Cosquín 2026: Comodoro ya tiene a sus representantes para el certamen nacional, ¿quiénes son?
Tras dos jornadas de música y danza, un jurado de especialistas definió la delegación que viajará a Córdoba en enero con el sueño de pisar el escenario mayor.
Con una notable convocatoria y un alto nivel artístico, se llevó adelante una nueva y exitosa edición del selectivo Pre Cosquín 2026. Durante el pasado fin de semana, el Centro Cultural se convirtió en el epicentro del folclore patagónico, recibiendo a más de 200 músicos, cantantes y bailarines de diversas localidades que compitieron por el anhelado pase al Certamen para Nuevos Valores que se celebra cada enero en Cosquín, Córdoba.
Los artistas seleccionados tendrán ahora la responsabilidad y el honor de representar a la sede local, denominada "Lito" Gutiérrez, en la edición N° 54 del prestigioso certamen nacional. Este evento es considerado la antesala del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y la principal plataforma de lanzamiento para los talentos emergentes de todo el país.
La secretaria de Cultura de la ciudad, Liliana Peralta, destacó el éxito de la convocatoria y la calidad de las propuestas. “En esta oportunidad, contamos con 50 presentaciones y 200 participantes entre músicos, bailarines y cantantes. En cada edición se supera la calidad artística en cuanto al talento local y provincial y, en este caso, vivimos dos jornadas cargadas de danza y música sureña en el Centro Cultural, con varios representantes que viajarán rumbo a Cosquín con el sueño de ser parte del escenario más importante del país”, expresó la funcionaria.
El sueño de llegar a la Plaza Próspero Molina
El certamen nacional para Nuevos Valores se desarrollará en la mítica Plaza Próspero Molina de Cosquín del 3 al 16 de enero de 2026. Durante esas jornadas, las delegaciones de todas las sedes del país compiten en diferentes rondas eliminatorias. La noche final, conocida como la "noche de ganadores", ofrece a los triunfadores la oportunidad de presentarse en el marco del festival principal, ya sin la presión de la competencia y con la posibilidad de ser transmitidos por televisión o streaming a nivel nacional. Para muchos artistas, llegar a esta instancia representa la consagración de años de esfuerzo y dedicación.
Un jurado de especialistas, compuesto por Claudia Liliana García, Nuria Marisel Lazo, Federico Gastón Ibáñez, Daniela Azás, Sebastián Eusebio Chiste y Osvaldo Darío Lucero, tuvo la difícil tarea de evaluar las 50 presentaciones y seleccionar a los ganadores en cada rubro, basándose en la técnica, la interpretación y la autenticidad de las propuestas.
La delegación comodorense que viajará a Cosquín
Tras la deliberación del jurado, la sede "Lito" Gutiérrez ya tiene a sus representantes oficiales. La delegación quedó conformada de la siguiente manera:
- Solista Vocal: Julieta Diaz Taborelli y Romina Dice Osses.
- Dúo Vocal: Dúo Tierra y Viento.
- Canción Inédita: “Luciérnagas”, de Darío Moya, Noelia Soto y David Hernández.
- Solista Malambo Masculino: Facundo Nahuel Seribano.
- Solista Malambo Femenino: Micaela Aylén Ojeda.
- Conjunto Malambo: Viento Sureño.
- Pareja de Baile Tradicional: Gómez-Gómez.
- Pareja de Baile Estilizado: Pereyra-Tschinkl.
- Conjunto de Baile Folclórico: Ballet Quienenquen.
Es importante destacar que tres categorías (solista instrumental, conjunto instrumental y conjunto vocal) quedaron desiertas. Esta decisión del jurado responde a los altos estándares de exigencia del certamen y refleja la búsqueda de un nivel de excelencia que garantice una representación competitiva en la instancia nacional.
El camino a Cosquín
Con los ganadores ya definidos, comienza ahora una nueva etapa de preparación y ensayo para los artistas de la delegación. Representar a la sede "Lito" Gutiérrez en Cosquín implica no solo un logro personal, sino también la responsabilidad de llevar el arte y la cultura de la Patagonia al escenario más importante del folclore argentino.