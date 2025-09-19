El sueño de llegar al escenario mayor del folklore argentino se renueva un año más en la Patagonia. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de su Secretaría de Cultura, ha lanzado oficialmente la convocatoria para el Selectivo Pre Cosquín 2025, abriendo la puerta para que los talentos de la región busquen su lugar en el festival más importante de la música popular del país.

Las inscripciones para participar en el 54° Certamen para Nuevos Valores, que se realiza en la Sede Oficial "Lito Gutiérrez", permanecerán abiertas hasta el martes 1° de octubre. La iniciativa está destinada a intérpretes, músicos y bailarines de Comodoro Rivadavia y la región, ofreciendo una plataforma única para la proyección de sus carreras artísticas.

Una puerta al escenario mayor del folklore

El Certamen Pre Cosquín es un evento de alcance federal que, desde hace más de cinco décadas, recorre el país en busca de los nuevos exponentes de la música y la danza de raíz folklórica. Ganar en una de las sedes oficiales, como la de Comodoro Rivadavia, otorga el pasaporte para viajar a la ciudad de Cosquín, en Córdoba, y competir en las rondas finales que se celebran en enero, en la antesala del gran festival.

30 Fotogramas, la muestra que invita a reflexionar sobre la producción de imágenes en la Patagonia

Para los artistas, no se trata solo de una competencia, sino de la posibilidad de pisar el legendario escenario Atahualpa Yupanqui, un espacio consagratorio por el que han pasado las figuras más grandes de la historia del folklore argentino. Es, en esencia, una vidriera inigualable y una experiencia de crecimiento profesional y personal.

Categorías en competencia y requisitos para participar

La convocatoria es amplia y abarca una docena de rubros que reflejan la diversidad de expresiones del acervo cultural argentino. Podrán participar personas mayores de 16 años, argentinas nativas o naturalizadas, con la condición de no haber resultado ganadoras en el certamen nacional en ediciones anteriores, a excepción del rubro Conjunto de Baile Folklórico.

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

Las categorías habilitadas para la competencia son:

Solista vocal: Femenino y masculino.

Dúo vocal.

Conjunto vocal.

Solista instrumental.

Conjunto instrumental.

Solista de malambo masculino.

Solista de malambo femenino.

Conjunto de malambo.

Pareja de baile tradicional.

Pareja de baile estilizada.

Conjunto de baile folklórico.

Canción inédita (tema original).

Adicionalmente, y fuera del marco del certamen principal, se entregarán reconocimientos especiales al mejor coreógrafo/a, mejor participante en música, mejor participante en danza y a la mejor puesta en escena, destacando la excelencia artística en todas sus facetas.

Cómo inscribirse: información y contacto

Los artistas y elencos interesados en formar parte del Selectivo Pre Cosquín 2025 tienen tiempo para registrarse hasta el 1° de octubre.

Para obtener mayor información sobre el reglamento, las planillas de inscripción y realizar consultas específicas, la organización ha habilitado dos vías de contacto: a través del correo electrónico precosquincr@gmail.com o mediante un mensaje de WhatsApp al número 2974013825.

Se recomienda a los aspirantes no esperar hasta último momento para iniciar el proceso y preparar con antelación el material requerido para la competencia.