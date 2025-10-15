La banda musical Pequeño Pez, llega a Comodoro Rivadavia, bajo la organización de CDM Producciones Patagónicas. Vienen conquistando corazones en todo el mundo y se ha convertido en la nueva revelación de las infancias. Sus canciones y juegos han alcanzado más de 750 millones de reproducciones en Youtube y Spotify.

Este año la banda, celebrará sus 10 años lanzando su séptimo disco y realizando una gran gira de conciertos por Iberoamérica, que comenzó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 27 de abril.

Durante 2024, Pequeño Pez realizá más de 50 conciertos por Argentina, Uruguay y Chile, con su show “Pequeño Pez, La Fiesta”. El espectáculo musical, con títeres, teatro y danza, es una fiesta sonora, donde los instrumentos cobran vida y pasean entre distintos géneros musicales, desde el rock n’ roll hasta el reggae, la cumbia, la salsa o el swing, la chacarera y la murga.

Tanto la música, como los videos y los libros de Pequeño Pez tienen contenido lúdico y educativo, que busca resaltar los derechos de los niños y niñas, y destaca el valor de la amistad, el amor, la empatía, el cuidado de la naturaleza, los animales y el planeta. Por todo esto han sido declarados de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

🎫ENTRADAS ACÁ

📍Teatro Maria Auxiliadora, España 1066.

🕧Apertura de Puertas: 16:30hs

🛒Entradas Online Desde: 32000

🤳🏽Formas de Pago: Mercado Pago