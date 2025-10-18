Oktoberfest 2025 en Comodoro: otro fin de semana con cervezas, música y artesanos

Con los primeros calores de la primavera, Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la 5.ª edición del Oktoberfest. Este evento, que hunde sus raíces en una tradición centenaria alemana, se reinventa en la Patagonia con una identidad propia, comunitaria y centrada en la pujante escena de la cerveza artesanal local.

La cita es para este sábado 18 de octubre, de 18 a 02 hs. en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal). La entrada es libre y gratuita, prometiendo una jornada para disfrutar en familia o con amigos, con música en vivo, regalos para el Día de la Madre, patio cervecero, comida rica y feria de artesanos.

La tradición del Oktoberfest

El Oktoberfest original nació en Múnich, Alemania, en 1810, con motivo de la boda del príncipe Luis I de Baviera. Lo que comenzó como una fiesta real se transformó en la feria popular más grande del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año para celebrar con litros de cerveza, pretzels, salchichas y música típica.

Hoy, esta tradición traspasó fronteras y se replica en ciudades de los cinco continentes, adaptándose a cada cultura. En Argentina, el Oktoberfest de Villa General Belgrano, en Córdoba, es el más famoso, pero la esencia de la fiesta ha germinado en incontables localidades, convirtiéndose en una excusa perfecta para celebrar la cultura cervecera autóctona.

El Oktoberfest de Comodoro brilla por poner en valor el trabajo de sus productores. En esta edición, el patio cervecero estará dominado por las marcas locales que han revolucionado el paladar de la ciudad:

Kowka Cervecería: conocida por sus estilos innovadores y su calidad constante.

Temple Cervecería: una fija en el circuito, ofreciendo desde las clásicas hasta creaciones únicas.

Ley Seca: el proyecto que se ganó un lugar destacado entre los amantes de los buenos tragos.

Estos productores no solo representan el espíritu emprendedor de la región, sino que son el corazón de esta fiesta, demostrando que Comodoro Rivadavia tiene mucho para decir en el mapa cervecero argentino.

Más que cerveza: un festival multicultural

El Oktoberfest de Comodoro es mucho más que una fiesta de cerveza; es una celebración integral de la cultura y la comunidad. La grilla de espectáculos promete entretener a todos los gustos:

LINE UP

Sábado 18 de octubre

20 hs Par de Lukas, covers de rock nacional

22 hs Roisito Rap

23 hs DJ Cairo (House)

Además, los asistentes podrán disfrutar de:

🍔 Gastronomía: Kebab Durum · Lucky Burger · Brigo-Texas

🛍️ Feria de artesanos: más de 15 productores y creadores locales ofreciendo productos únicos.

✨ Un espacio verde único: el Cordón Forestal ofrece el marco perfecto para un encuentro al aire libre, celebrando la primavera en un ambiente familiar y comunitario.