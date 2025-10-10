Con los primeros calores de la primavera, Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la 5.ª edición del Oktoberfest. Este evento, que hunde sus raíces en una tradición centenaria alemana, se reinventa en la Patagonia con una identidad propia, comunitaria y centrada en la pujante escena de la cerveza artesanal local.

La cita es para este sábado 11 de octubre, de 18 a 02 hs. y el domingo 12, de 16 a 00 hs. en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal). La entrada es libre y gratuita, prometiendo un fin de semana para disfrutar en familia o con amigos.

La tradición del Oktoberfest

El Oktoberfest original nació en Múnich, Alemania, en 1810, con motivo de la boda del príncipe Luis I de Baviera. Lo que comenzó como una fiesta real se transformó en la feria popular más grande del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año para celebrar con litros de cerveza, pretzels, salchichas y música típica.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Hoy, esta tradición traspasó fronteras y se replica en ciudades de los cinco continentes, adaptándose a cada cultura. En Argentina, el Oktoberfest de Villa General Belgrano, en Córdoba, es el más famoso, pero la esencia de la fiesta ha germinado en incontables localidades, convirtiéndose en una excusa perfecta para celebrar la cultura cervecera autóctona.

El boom cervecero de Comodoro

Lejos de los grandes salones de Múnich, el Oktoberfest de Comodoro brilla por poner en valor el trabajo de sus productores. En esta edición, el patio cervecero estará dominado por las marcas locales que han revolucionado el paladar de la ciudad:

Kowka Cervecería: conocida por sus estilos innovadores y su calidad constante.

Temple Cervecería: una fija en el circuito, ofreciendo desde las clásicas hasta creaciones únicas.

Ley Seca: el proyecto que se ganó un lugar destacado entre los amantes de los buenos tragos.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Estos productores no solo representan el espíritu emprendedor de la región, sino que son el corazón de esta fiesta, demostrando que Comodoro Rivadavia tiene mucho para decir en el mapa cervecero argentino.

Más que cerveza: un festival multicultural

El Oktoberfest de Comodoro es mucho más que una fiesta de cerveza; es una celebración integral de la cultura y la comunidad. La grilla de espectáculos promete entretener a todos los gustos:

Sábado 11: Show de “Similares” y presentaciones de poesía y música.

Domingo 12: Actuación de “Detonador de Sueños” y Andrés Barbera.

Además, los asistentes podrán disfrutar de: