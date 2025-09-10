El sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas, Zoom presentará su nuevo disco en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia (San Martín 688). La banda compartirá esta gran noche con Trueno Negro y DJ Jere Casares. Las entradas ya se pueden adquirir vía WhatsApp: 2975 90-1483.

La banda local tocará canciones de su nuevo álbum en lo que promete ser una noche a puro rock and roll.

Zoom fue fundada en 2002 en Comodoro. La banda nació de la unión de dos amigos que comenzaron a componer en un viejo garaje, buscando crear un sonido único.

Hoy, la formación está integrada por: Adrián Brooks (guitarra, voz y coros), Gustavo Villagra (guitarra y voz), Julián Pulgar (bajo y coros) y Gonzalo Herrera (batería y coros).

"Somos una banda genuina, componemos nuestras canciones basadas en experiencias de vida y notamos que, a lo largo de estos años, la gente del público muchas veces se siente identificada", manifestaron los músicos.

Durante su trayectoria, tocaron como teloneros de Kefrén en Buenos Aires y acompañaron a Blaze Bayley, exvocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden.

Zoom no solo repasa clásicos del género, sino que también presenta temas propios, consolidando una identidad musical que los distingue en la escena local. Actualmente, la banda se encuentra estrenando su nuevo álbum, un proyecto largamente esperado por sus seguidores.