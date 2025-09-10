Música entre libros: el cuarteto de cuerdas “Elysium” se presenta en la librería Yenny

Este sábado 13 de septiembre a las 18:00 horas, la Librería Yenny, ubicada en pleno centro de la ciudad (San Martín 373), se transformará, nuevamente, en un escenario único para el ciclo "Música entre Libros".

La propuesta, inspirada en el famoso y celebrado formato "Tiny Desk Concerts" de la NPR estadounidense, promete una experiencia sonora íntima y de alta calidad en un marco fuera de lo común.

El grupo local que se presentará en esta nueva edición será Elysium, cuarteto de cuerdas. Esta formación independiente, que nació en febrero de este año, se caracteriza por una propuesta versátil y novedosa para el público comodorense.

Su amplio repertorio abarca desde piezas de música clásica hasta adaptaciones de temas populares, demostrando una gran capacidad para adecuarse a diversos eventos y propuestas.

La elección de la Librería Yenny como sede no es casualidad. El evento busca replicar la magia de los conciertos íntimos: la cercanía entre el público y los artistas, una acústica orgánica y natural, y la posibilidad de vivir la música de una manera profunda y sin intermediarios.

El ambiente, rodeado de estanterías repletas de novelas y poesías, promete una atmósfera cálida y distendida, lejos del bullicio característico de los escenarios tradicionales.

La cita es gratuita y está dirigida a todos los amantes de la buena música y la cultura en un formato innovador y cercano. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un sábado diferente, donde las notas de los violines y el cello dialogarán con el silencio y las historias que habitan en cada libro.