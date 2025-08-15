Este sábado 16 de agosto, a las 21 horas, llega “Sarao Canciones Ilustradas”, una propuesta artística única que une música en vivo, ilustración proyectada en tiempo real y poesía, tejiendo un diálogo que emociona y sorprende en cada función.

La cita es en Actitud Pandora, espacio emblemático de la escena alternativa de la ciudad.

Creado por Liliana Ostrovsky, Karina Sovier y César Fabián Fredini, Sarao recorre historias de amor y desamor con un repertorio musical diverso, acompañado por el trazo que cobra vida ante los ojos del público.

El lenguaje teatral se consolidó de la mano del actor, músico y performer Rodrigo Barriga, quien aporta una identidad propia y una energía escénica al espectáculo. Camarín Café: maquillaje y teatro en una experiencia única en Comodoro

En esta ocasión especial, la joven violinista Mariana Agesta se incorpora como artista invitada, sumando sensibilidad y nuevos matices sonoros.

Desde su estreno en la Feria del Libro 2024, Sarao ha cautivado a públicos de todas las edades en escenarios como el Centro Cultural de Comodoro, el Centro Cultural de Sarmiento, el Centro Cultural de Rada Tilly, el Cine Teatro Astra y el Museo Nacional del Petróleo.

“Ver cómo el dibujo en vivo dialoga con canciones de otras épocas y poemas nos ha permitido llegar al corazón de todas las edades. En un mundo dominado por la rapidez digital, invitar a pausar el tiempo y disfrutar del arte hecho a mano es pura magia”, expresa Ostrovsky.

Las entradas están disponibles en Actitud Pandora, llamando al (297) 416-1200. Una experiencia para sentir, emocionarse y atesorar en la memoria.