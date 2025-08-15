Este sábado 16 de agosto, a las 21 horas, llega “Sarao Canciones Ilustradas”, una propuesta artística única que une música en vivo, ilustración proyectada en tiempo real y poesía, tejiendo un diálogo que emociona y sorprende en cada función. 

La cita es en Actitud Pandora, espacio emblemático de la escena alternativa de la ciudad.

Creado por Liliana Ostrovsky, Karina Sovier y César Fabián Fredini, Sarao recorre historias de amor y desamor con un repertorio musical diverso, acompañado por el trazo que cobra vida ante los ojos del público. 

El lenguaje teatral se consolidó de la mano del actor, músico y performer Rodrigo Barriga, quien aporta una identidad propia y una energía escénica al espectáculo. 

SARAO CANCIONES ILUSTRADAS on Instagram: "✨ Este sábado 16 de agosto nos encontramos en un Sarao íntimo… donde cada canción, cada trazo y cada mirada cuentan historias de amor. 💌🎶🖌️ En Actitud Pandora, la noche se viste de música, dibujo y poesía… para que te lleves mucho más que un recuerdo: una emoción viva. 📅 Sábado 16 de agosto – 21 hs 📍 Actitud Pandora – Viamonte 974 ⏳ Cupos limitados — reservá hoy tu lugar → (297) 416-1200 #SaraoCancionesIlustradas #ActitudPandora #ComodoroRivadavia #MúsicaEnVivo #DibujoEnVivo #ArteQueEnamora #NocheDeMagia #CulturaEnComodoro #AgostoCultural #Boleros #Tangos #CancionesDeAmor"
Camarín Café: maquillaje y teatro en una experiencia única en Comodoro

En esta ocasión especial, la joven violinista Mariana Agesta se incorpora como artista invitada, sumando sensibilidad y nuevos matices sonoros.

Desde su estreno en la Feria del Libro 2024, Sarao ha cautivado a públicos de todas las edades en escenarios como el Centro Cultural de Comodoro, el Centro Cultural de Sarmiento, el Centro Cultural de Rada Tilly, el Cine Teatro Astra y el Museo Nacional del Petróleo.

“Ver cómo el dibujo en vivo dialoga con canciones de otras épocas y poemas nos ha permitido llegar al corazón de todas las edades. En un mundo dominado por la rapidez digital, invitar a pausar el tiempo y disfrutar del arte hecho a mano es pura magia”, expresa Ostrovsky.

Las entradas están disponibles en Actitud Pandora, llamando al (297) 416-1200. Una experiencia para sentir, emocionarse y atesorar en la memoria.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer