El reconocido humorista e imitador Miguel Ángel Cherutti se presentará en Comodoro Rivadavia el viernes 26 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Español, con su exitoso espectáculo "Son formidables, parte 2". La función promete un show repleto de humor, imitaciones y momentos inolvidables para toda la familia.

Las entradas ya se pueden comprar de forma presencial en Amoblarte (San Martín 167) o de manera online a través del siguiente link: https://shorturl.at/A1dJh

Un show con talento y carisma único

Cherutti, con más de 35 años de trayectoria, sigue demostrando su versatilidad en el escenario. Su nuevo espectáculo incluye monólogos actuales, personajes cómicos e imitaciones de grandes artistas, combinando su histrionismo, voz excepcional y conexión con el público.

El artista logra, en solitario, recrear la magia de figuras consagradas de la música nacional e internacional.

Entre sus imitaciones más destacadas se encuentran Sergio Denis, María Martha Serra Lima, Frank Sinatra, Palito Ortega, Chaqueño Palavecino, Sandro, Ricardo Montaner, Raphael, Cacho Castaña, Ricardo Arjona, Marco Antonio Solís, Luis Fonsi, Julio e Enrique Iglesias, entre otros.

El cierre del show incluye un emocionante homenaje a Luciano Pavarotti y un momento especial donde interpreta tangos a pedido del público, demostrando su capacidad para conmover y divertir en igual medida.