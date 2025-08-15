Mes de las Infancias: el detalle de todas las actividades libres y gratuitas en Comodoro

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y los secretarios de Cultura y Desarrollo Humano y Familia, Liliana Peralta y Ángel Rivas, respectivamente, participó de la jornada realizada en la sede de la vecinal del barrio Ciudadela, donde más de 200 niños y niñas disfrutaron junto a sus familias.

“Estamos muy contentos por la participación de los chicos y chicas, padres y abuelos, que se acercaron a acompañar este festejo”, expresó el mandatario.

En este marco, valoró el trabajo mancomunado entre las áreas para lograr actividades recreativas, deportivas y lúdicas que “se realizan durante todo el año en distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la confianza, el juego y la integración comunitaria,” destacó Macharashvili.

A su turno, Martínez ponderó la predisposición de las vecinales al momento de sumarse a los festejos y el carácter descentralizado de las propuestas. “Nos alegra tener tanta participación por parte de niños, niñas y familias que se acercan y acompañan en estos momentos que son necesarios,” añadió.

Acompañamiento y coordinación interinstitucional

Por su parte, Peralta subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional con el objetivo de que las celebraciones lleguen a todos los barrios de la ciudad, al expresar que “las familias siempre acompañan y eso es fundamental, porque no solo disfrutan de ver jugar a sus hijos, sino que comparten un espacio de encuentro y aprendizaje,” remarcó.

En tanto, Rivas hizo hincapié en el acompañamiento de los vecinos al resaltar que “esto demuestra el compromiso sostenido de la Municipalidad con el Mes de las Infancias junto a todos los niños y niñas, lo que se ve traducido en una jornada de festejo y mucha felicidad.”

Cronograma de festejos

Las celebraciones continuarán este sábado y domingo en diferentes puntos de la ciudad, garantizando que todos los niños y niñas de Comodoro puedan ser parte de esta gran fiesta comunitaria.

Sábado 16 de agosto

15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº 1

15:00 a 17:00 Club Huergo

15:00 a 17:00 Gimnasio Escuela Nº 211 (Bº Isidro Quiroga)

15:30 a 17:30 Gimnasio Municipal Nº 4

Domingo 17 de agosto