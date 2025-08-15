Mes de las Infancias: el detalle de todas las actividades libres y gratuitas en Comodoro
La propuesta, organizada en conjunto por Comodoro Deportes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Comodoro Turismo y la Secretaría de Salud, incluye juegos recreativos y deportivos.
El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y los secretarios de Cultura y Desarrollo Humano y Familia, Liliana Peralta y Ángel Rivas, respectivamente, participó de la jornada realizada en la sede de la vecinal del barrio Ciudadela, donde más de 200 niños y niñas disfrutaron junto a sus familias.
“Estamos muy contentos por la participación de los chicos y chicas, padres y abuelos, que se acercaron a acompañar este festejo”, expresó el mandatario.
En este marco, valoró el trabajo mancomunado entre las áreas para lograr actividades recreativas, deportivas y lúdicas que “se realizan durante todo el año en distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la confianza, el juego y la integración comunitaria,” destacó Macharashvili.
A su turno, Martínez ponderó la predisposición de las vecinales al momento de sumarse a los festejos y el carácter descentralizado de las propuestas. “Nos alegra tener tanta participación por parte de niños, niñas y familias que se acercan y acompañan en estos momentos que son necesarios,” añadió.
Acompañamiento y coordinación interinstitucional
Por su parte, Peralta subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional con el objetivo de que las celebraciones lleguen a todos los barrios de la ciudad, al expresar que “las familias siempre acompañan y eso es fundamental, porque no solo disfrutan de ver jugar a sus hijos, sino que comparten un espacio de encuentro y aprendizaje,” remarcó.
En tanto, Rivas hizo hincapié en el acompañamiento de los vecinos al resaltar que “esto demuestra el compromiso sostenido de la Municipalidad con el Mes de las Infancias junto a todos los niños y niñas, lo que se ve traducido en una jornada de festejo y mucha felicidad.”
Cronograma de festejos
Las celebraciones continuarán este sábado y domingo en diferentes puntos de la ciudad, garantizando que todos los niños y niñas de Comodoro puedan ser parte de esta gran fiesta comunitaria.
Sábado 16 de agosto
- 15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº 1
- 15:00 a 17:00 Club Huergo
- 15:00 a 17:00 Gimnasio Escuela Nº 211 (Bº Isidro Quiroga)
- 15:30 a 17:30 Gimnasio Municipal Nº 4
Domingo 17 de agosto
- 15:00 a 16:30 Grupo 1 de discapacidad en el Club Huergo
- 16:30 a 18:00 Grupo 2 de discapacidad en el Club Huergo
- 15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº 2
- 15:00 a 17:00 Gimnasio Municipal Nº 3
- 15:30 a 17:30 Gimnasio Escuela Nº 722 (Bº Próspero Palazzo)
- 15:30 a 17:30 Gimnasio Club USMA
- 15:30 a 17:30 Gimnasio Laprida