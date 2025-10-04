Una noche cargada de pura energía y clásicos del metal argentino se prepara en la ciudad. La legendaria banda Malón confirmó su llegada a Comodoro Rivadavia para presentar su gira “Espíritu Combativo, 30 años”.

El esperado recital será el sábado 18 de octubre a las 23 horas en Ele Multiespacio (Avenida Rivadavia 1460), prometiendo un repaso integral por su aclamado disco debut y lo más granado de su repertorio.

La gira conmemorativa, que ya tuvo un espectacular inicio con localidades agotadas en el Teatro Flores de Buenos Aires el pasado 12 de julio, tiene como eje central la interpretación completa de "Espíritu Combativo".

Este álbum, lanzado en 1995, fue el que llevó a Malón a todos los rincones de Latinoamérica con temas que se convirtieron en himnos generacionales como “Síntoma de la infección”, “Castigador por Herencia” y “Gatillo Fácil”.

Un trabajo considerado innovador para su época y cuyas letras mantienen una vigencia absoluta.

El regreso de un clásico

Malón se formó en 1995, inmediatamente después de la disolución de la influyente Hermética. La formación original se integró con Claudio O’Connor en voces y el “Tano” Romano en guitarras, a los que se sumaron Carlos “Kuadrado” en bajo y Pato Strunz en batería.

Bajo la consigna “El regreso más esperado”, Malón retomó sus actividades en 2011, embarcándose en giras por toda Latinoamérica y compartiendo escenario con grandes artistas internacionales.

En 2015 grabaron “Nuevo Orden Mundial”, su primer disco de estudio tras el regreso. La formación se renovó con el ingreso de Javier Rubio en la batería en 2021, y en 2023 editaron su más reciente y elogiado trabajo, “Oscuro Plan del Poder”, que también presentaron con un lleno total en el Teatro Flores.

Entradas para el show en Comodoro

Para la función en Comodoro Rivadavia, Malón no estará solo; compartirá el escenario con la banda local Novishok, asegurando una noche de alto voltaje desde el primer momento.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta ($40.000) y pueden adquirirse de dos formas: