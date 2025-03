Malena Guinzburg vuelve a Comodoro con su unipersonal que es un éxito en las ventas

Tras dos temporadas de éxito ininterrumpido, vuelve a los escenarios con su Unipersonal Querido Diario en su tercera temporada. El 2025 llega con fechas programadas en Buenos Aires, España, Uruguay y diversos destinos de Argentina y el exterior.

En Querido Diario, con la ironía y humor que la caracterizan, Malena se reflexiona sobre las cuestiones de la vida cotidiana y repasa momentos de su propia vida para reírse junto a los espectadores.

Entre 2023 y 2024, Malena llevó su espectáculo a todos los rincones del país donde el público la aplaudió y se rió sin parar. En su tercera temporada, Querido Diario promete hacernos reir tanto o más que en las temporadas anteriores. Si no la viste, es un show que no te podés perder.

SHOW

Será el 24 de abril a la Asociación italiana, 19hs. Entradas a la venta en Don José Hogar y www.cdmticket.ar

"Se pregunta Malena… ¿quién no atravesó una adolescencia sufriendo por amor? ¿quién no deshojó margaritas preguntando por ese ser amado?¿Quién no creía que todo era terrible y dramático? Quién no suspiraba por uno en marzo y por otro en Julio? Quién no anotaba en su diario íntimo todo lo que sentía? Quién no dibujó corazones con su nombre? Quién no escribió un poema horrible? Quién no hizo dieta alguna vez y le duraba sólo un día? YO HICE TODO ESO", contestó Malena.

MALENA GUINZBURG

Nació el 5 de febrero de 1978. Actriz, comediante de stand up y guionista argentina, participó en programas de radio y televisión, donde consiguió destacarse con participaciones y monólogos en programas como Periodismo para todos conducido por Jorge Lanata, el programa de Susana Gimenez y Morfi. Su participación como panelista en este último programa le valió el premio Tato 2017 y 2018. En teatro formó parte de los espectáculos: De a 1 Canchero, Más canchero, Cancheritos, Pucha, El árbol que tapa el bosque, Mucho y Las chicas de la culpa.