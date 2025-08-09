Las peñas folclóricas son mucho más que espectáculos musicales. Son espacios de encuentro, tradición y pertenencia. En cada edición, familias, amigos y amantes del folklore se reúnen para compartir no solo música y danza, sino también costumbres, comidas típicas y un fuerte sentido de identidad cultural.

Estos eventos populares mantienen vivas las raíces argentinas y fomentan la participación de artistas locales y regionales, que suben al escenario con chacareras, zambas, chamamés, entre otras.

En ese marco, regresa la peña "Amistad Peñera", que ya tiene fecha confirmada y promete una noche inolvidable con música, tradición y fiesta popular.

El encuentro será este sábado 9 de agosto en el salón “La Fábrica”, con apertura de puertas a las 20 hs, y contará con la participación de reconocidos artistas locales y regionales.

Organizado junto al espacio “Nido Gaucho”, este festival busca reunir a familias, peñeros y amantes de la música criolla en una noche pensada para celebrar la cultura popular argentina.

Con la animación de Carolina Paredes, la grilla de artistas confirmados incluye a:

Pajarito ARV y su violín salteño

Vasco Salaberry, directo desde la Patagonia

Pollo Morales y su grupo “El Gallinero”, desde Laprida

Rocío Aldana y su conjunto, a puro chamamé

Esteban Salaberry, con folklore tradicional

Leonardo Miranda, cantor y guitarrero de Esquel

Miguel Ibañez y su acordeón, con ritmo campero

Y para el cierre, La Sampi Band de Caleta Olivia, con cumbia del recuerdo

DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS

Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus entradas a un valor de $10.000. Se encuentran disponibles en las distintas sucursales del local de panificados Don Carlos en la ciudad, en el horario de 06:00 a 22:00 horas: