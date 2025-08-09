Llega la Peña Folclórica "Amistad Peñera": música y tradición en Comodoro
El encuentro será este sábado en el salón “La Fábrica” y contará con la participación de reconocidos artistas locales y regionales.
Las peñas folclóricas son mucho más que espectáculos musicales. Son espacios de encuentro, tradición y pertenencia. En cada edición, familias, amigos y amantes del folklore se reúnen para compartir no solo música y danza, sino también costumbres, comidas típicas y un fuerte sentido de identidad cultural.
Estos eventos populares mantienen vivas las raíces argentinas y fomentan la participación de artistas locales y regionales, que suben al escenario con chacareras, zambas, chamamés, entre otras.
En ese marco, regresa la peña “Amistad Peñera”, que ya tiene fecha confirmada y promete una noche inolvidable con música, tradición y fiesta popular.
El encuentro será este sábado 9 de agosto en el salón “La Fábrica”, con apertura de puertas a las 20 hs, y contará con la participación de reconocidos artistas locales y regionales.
Organizado junto al espacio “Nido Gaucho”, este festival busca reunir a familias, peñeros y amantes de la música criolla en una noche pensada para celebrar la cultura popular argentina.
Con la animación de Carolina Paredes, la grilla de artistas confirmados incluye a:
- Pajarito ARV y su violín salteño
- Vasco Salaberry, directo desde la Patagonia
- Pollo Morales y su grupo “El Gallinero”, desde Laprida
- Rocío Aldana y su conjunto, a puro chamamé
- Esteban Salaberry, con folklore tradicional
- Leonardo Miranda, cantor y guitarrero de Esquel
- Miguel Ibañez y su acordeón, con ritmo campero
- Y para el cierre, La Sampi Band de Caleta Olivia, con cumbia del recuerdo
DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS
Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus entradas a un valor de $10.000. Se encuentran disponibles en las distintas sucursales del local de panificados Don Carlos en la ciudad, en el horario de 06:00 a 22:00 horas:
- Industrial: Av. Hipólito Yrigoyen 4525
- Polonia: Av. Polonia 1106
- Km 3: Av. Pueyrredón 117
- Km 12: Tito Stelmastuk 921