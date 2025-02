En una sección que busca hacerte sentir que está llegando el fin de semana, “Es Viernes y viene Jarry”, el clásico apartado de “Me Invitó Un amigo”, programa de streaming de SETA TV, el viernes 21 de febrero por la mañana seleccionó seis temas de bandas de la ciudad que te llevan a “mover el piecito” y agitar ni bien escuches la canción. O al menos esa es la intención, y también a recordar un poco nuestra historia de la cultural musical local.

En esta oportunidad, se optó por un listado de seis canciones de distintos géneros, pero melodías que tienen ruido a mar y aires ventosos.

Fábula, de RE-PATRA

El grupo se adueñó de la cumbia villera comodorense allá por el 2002 y llegó a los sectores populares de la capital petrolera. En una Argentina en crisis, luego de haber combatido económicamente los coletazos del 2001, la banda le habló al pibe de barrio, y este la acompañó a lo largo de su carrera con diez rurales repletas y un agite en cada lugar de la ciudad donde se presentó.

Con “Cany Villa” como líder, la Aplanadora del Sur logró clásicos como “Fábula”, tema que lidera la lista de este apartado, "A veces", “Voy a tener que olvidarla”, "La botella", y temas dedicados a historias de vida, como la de “Cococho” Godoi, el boxeador y el inolvidable “Pancho” Martínez, o “para vos Chopan”.

Terciopelo Terráqueo, de los 113 VICIOS

Con la fuerza de la marea, los 113 Vicios plasmaron en sus letras, y en sus presentaciones la rebeldía que necesitaba la juventud patagónica, en medio de los oscuros Ford Falcon verde, las reiteradas detenciones en comisarías y un aire contaminado de censura. Lograron convertirse en -quizás- el producto cultural Nº1 de Comodoro Rivadavia y la región.

A pesar de las piedras en el zapato y los vaivenes de la vida, lograron editar dos discos. “Terciopelo Terráqueo”, se encuentra en el quinto lugar de Disco Negro, el segundo álbum, editado en 1998. Mientras que el primero, lo editaron con cuatro años de ventaja, en 1994, bajo el nombre de “Crudo”. Ambos fueron producidos de manera independiente.

Sólo, viejo y pelado, de ABELARDOS

Abelardos, la popular banda de rock barrial, gestada en un departamento de “las 1008” está cerca de celebrar los 25 años en la ciudad que la acobijó durante un cuarto de siglo. El nombre que surgió de una canción de Pappo (Abelardo el pollo) tuvo la influencia de Pescado Rabioso, Pappo’s Blues, Aquelarre, Vox Dei, permitiendo cambios y experiencias musicales durante los años siguientes.

El grupo que compartió escenario con Intoxicados, 2 Minutos y grandes bandas locales, también tuvo su paso por las salas de Romaphonic Studios, un espacio testigo de la evolución constante en la historia reciente del rock en Argentina.

Si bien “Sólo, Viejo y Pelado” se encuentra en las plataformas en quinto lugar en el álbum llamado Mantra, EP. que lanzaron en el 2023, junto a otras cinco canciones, este tema fue escrito en los inicios de la banda, contemporáneo de clásicos como “La Luisa” o “Marco de Arrabal”.

Una ilusión, de LOS CHEREMEQUES

La banda que sacude los sentidos sureños con su cumbia patagónica y bien latinoamericana llenó galpones, boliches de la ciudad, de la provincia y hasta bares bonaerenses con la esencia del cerro y el mar en su percusión y cantar.

Sin embargo, eso no fue todo, cruzaron fronteras y tres canciones de su primer disco, sonaron en una película de Hollywood protagonizada por Will Smith.

Tocaron por más de diez años, y aunque cada uno de los músicos continuó su camino, los seguidores esperan una vuelta de tuerca más. “Una Ilusión”, forma parte de su álbum Espíritu Guerrero, lanzado en 2015.

Llegó el Cumbiandero, de LA FURIOSA

La Furiosa se formó en el 2001, entre los hermanos “Díaz” y más amigos, que empezaron a grabar un estilo de “cumbia base” que todavía no se hacía en Comodoro Rivadavia. “Nosotros ya lo veníamos consumiendo desde Buenos Aires”, recordó César Díaz, vocalista principal de la banda.

Los dos primeros cortes fueron “Levanten las manos” y “Menea la colita”, grabados en Sónico Estudio, con Roque Bordón, “una persona de gran ayuda”, valoró. Después, todo “pasó a manos de César Castro, de FM Trópico, 104.1”, quien puso las canciones en el aire y los hermanos Salvidia, 'Julio y Cachete", quienes les acercaron su música a la gente en Gigante Mega Disco, convirtiéndose en una de las primeras bandas de Comodoro en sonar en boliches locales. “Ahí arrancó una historia que no pudimos parar”, añoró César, logrando una trayectoria de más de 20 años.

“Llegó el Cumbiandero”, en su lista de temas puede encontrarse en ‘La Furiosa Del Sur al País’, como se anunciaba la banda y se convirtió en un clásico de las noches de baile comodorense, cumpleaños, eventos y lugares donde querían que el agite de cumbia villera esté asegurado.

A dónde ta' el Iván, de SERVITE KIKE

Servite Kike se formó juntándose los pibes del barrio, con ganas de hacer música, allá por el 2003, en una plazita cerca del Socios y la Escuela Provincial Nº1. “Con instrumentos medios caseros, arrancamos a componer rock, bien artesanal todo”, recordó Carlos Ivancovich, músico de la banda y autor de la letra “A dónde ta' el Iván”. En sus canciones, la búsqueda artística fue “por ese rock combativo, y el ska punk o ‘skarcore’”.

Un año que en la historia de la ciudad no pasó desapercibo. Iván Eladio Torres tenía 26 años, fue detenido entre la noche del 2 y madrugada del 3 de octubre de 2003 en la vía pública, fue subido a un patrullero de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia, y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero.

En diálogo con ADNSUR, Carlos explicó, “cuando pasó lo de Iván Torres, yo hice esa letra porque lo conocía a él, a la hermana, a su mamá, de acá del barrio, y ese pibe no era malo, lo levantó la policía porque él se juntaba con los pibes de la calle, diarieros en esa época, y a la poli no le gustaba que haya 'negritos' por el centro caminando. Era una mierda esa época. Él los invitaba a dormir a su casa a esos amigos, era humilde pero tenía ese corazón”, valoró.

“A mí se me ocurrió hacer ese tipo de denuncia social. 'A dónde está el Iván, se lo llevó la fuerza policial, dónde está, qué pasó, que nunca más volvió. No señor, no murió, desapareció. Y su madre llora en la seccional, y ustedes hijos de p… ni respuesta le dan”, reclama la letra del séptimo tema del álbum homónimo.