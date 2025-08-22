Llega a la región el primer y único programa grupal diseñado específicamente para acompañar a mujeres en el camino de transformar sus ideas en proyectos reales, organizados y sostenibles. Se trata de De la Idea a las Acciones, una propuesta innovadora que fusiona comunicación, marketing, finanzas, ciclicidad femenina y movimiento consciente en un mismo espacio de aprendizaje y comunidad.

Este programa está impulsado por la Academia para Mujeres Madres que Emprenden, fundada por Celeste Carrizo, y está dirigido a mujeres emprendedoras, profesionales y estudiantes con ideas de negocio que buscan dar el salto definitivo, con un método alineado a su forma de ser y de crear.

A diferencia de las capacitaciones tradicionales, De la Idea a las Acciones propone un abordaje integral: no solo brinda herramientas técnicas indispensables para cualquier emprendimiento, sino que también incorpora la ciclicidad femenina y el movimiento consciente como pilares fundamentales para sostener el proceso emprendedor sin descuidarse a sí mismas.

Objetivos concretos del programa

Las participantes que culminen los 7 encuentros podrán:

Convertir su idea en una marca con identidad y cultura propias.

Organizar su emprendimiento de manera realista y sostenible.

Diferenciar sus finanzas personales de las del negocio, comprendiendo costos e ingresos para lograr rentabilidad.

Crear un plan operativo con pasos claros y aplicables.

Conectar con una red poderosa de otras mujeres emprendedoras de la ciudad, fomentando la colaboración y el crecimiento compartido.

Evento de lanzamiento

Para presentar la metodología y resolver todas las dudas, se realizará un evento de lanzamiento abierto y gratuito el sábado 23 de agosto a las 16:00 h en Red Working (Rada Tilly).

El programa dará inicio el sábado 13 de septiembre a las 16:00 h, también en Red Working, y se extenderá a lo largo de 7 encuentros semanales.

Convocatoria a sponsors

Las empresas y comercios locales interesados en apoyar podrán sumarse como sponsors del programa, con la posibilidad de becar a una mujer para que acceda a esta formación.

De esta manera, no solo contribuyen al crecimiento de la economía local, sino que también generan un impacto directo en la vida de una emprendedora de la región.

Más información y contacto