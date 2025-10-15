Lali Espósito se prepara para brindar sus shows en la Patagonia en el marco de su gira “LALI Tour 2025”, con la cual ya pasó por escenarios de todo el país y cruzó fronteras.

Este miércoles 15 de octubre se presentará en Trelew y, un día después, 16 de octubre, llegará a la ciudad de Comodoro Rivadavia, con un recital en el Predio Ferial, organizado por la productora local CDM Producciones. En tanto, el sábado 18 hará lo propio en la ciudad de Neuquén.

Cabe recordar que la artista se encuentra promocionando su sexto álbum de estudio, "No vayas a atender cuando el demonio llama", un trabajo de 15 canciones que contó con las colaboraciones de Duki, Dillom y Miranda!.

En este disco, Lali explora nuevas facetas musicales, fusionando géneros como el rock, pop, electrónica, disco y punk, mientras sus letras profundizan en climas oscuros, sensuales y provocadores.

Ángela Leiva llega a Comodoro Rivadavia con un show exclusivo en la Sociedad Rural

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA EL SHOW EN COMODORO

Según se supo, las puertas abrirán a las 19 horas y el show comenzará a las 21 horas; además, en el interior habrá comidas, bebidas y merchandising oficial de Lali. Por primera vez en la ciudad, el show tendrá pasarela, donde la artista estará mucho más cerca del público.

Con respecto a las entradas, aún pueden adquirirse solo vía online, a través de norteticket.com por un valor de $70.000.

Desde CDM indicaron que habrá dos ingresos al predio ferial, tanto desde zona norte como desde zona sur. Sin embargo, habrá un solo acceso habilitado para ingresar al interior del lugar y poder presenciar el show.

Pre Cosquín 2026: Comodoro ya tiene a sus representantes para el certamen nacional, ¿quiénes son?

QUÉ OBJETOS NO SE PUEDEN INGRESAR AL SHOW

Desde la organización aclararon que está prohibido ingresar con los siguientes elementos:

Botellas

Encendedores

Objetos cortantes

Animales

Equipo de mate

Bengalas o pirotecnia

Perfumes

Conservadoras

Aerosoles

Cámara profesional

Sillas, mesas, banquetas o reposeras

Drones

LALI TOUR 2025

La reconocida artista ya pasó por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, San Juan y Santa Fe, además de presentaciones internacionales en Montevideo, Madrid, Sevilla y Barcelona.

Vuelven los fogones más famosos de Chubut: confirmaron las fechas para el "Chorilavon 2025"

Por lo tanto, la llegada de Lali a la Patagonia no solo suma nuevas fechas a su gira, sino que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año en la región.

LA VEZ QUE LALI CANTÓ EL HIMNO ARGENTINO EN LA FINAL DE QATAR 2022

El 18 de diciembre de 2022, Lali Espósito tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Apenas 20 horas antes del partido, Lali recibió el llamado de las autoridades para que cantara el himno en la final. Se encontraba en Qatar grabando el programa Por el Mundo Mundial con Marley, disfrutando del ambiente festivo del Mundial. Estaba afónica por una fiesta del día anterior y no tenía preparado un vestido adecuado. En medio de la incertidumbre, pensó en cantar usando solo la bandera argentina.

Llega el ciclo “Preguntará por qué cantamos”, tres días de música coral en Rada Tilly

QUIÉN ES LALI ESPÓSITO

Mariana Espósito, conocida artísticamente como Lali, nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires, Argentina. Su carrera comenzó a los 10 años, cuando participó en una audición que la catapultó al éxito con la serie juvenil Rincón de Luz. Desde entonces, ha trabajado intensamente en televisión, teatro y música.

Lali Espósito lanzó una exitosa carrera discográfica con varios álbumes que reflejan su crecimiento artístico. Su primer disco, "A Bailar Tour", fue lanzado en 2014, seguido por "Soy", en 2016. En 2018 presentó "Libra", y en 2019 lanzó "Brava". En 2020 llegó "Nos Conocemos Hace Tiempo", y más recientemente, en 2024, publicó "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama". Estos discos han consolidado a Lali como una de las artistas más influyentes del pop argentino.

De Santo Nada celebra sus 20 años con un show íntimo y gratuito en la Librería Yenny

También es una de las artistas argentinas más escuchadas en la plataforma de música en streaming Spotify, con 3.611.816 oyentes mensuales.

Además de su carrera, Lali se destacó por su activismo en temas como la ley del aborto y los derechos del colectivo LGTBIQ+.

ALGUNAS DE LAS CANCIONES MÁS CONOCIDAS DE LALI

Lali logró posicionarse como una de las artistas más destacadas del pop latino con una serie de éxitos que se han ganado el cariño del público. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "Soy", una declaración de empoderamiento; "Boomerang", que rápidamente se convirtió en un himno bailable; y "Asesina", que mostró su lado más atrevido.

La conmovedora película internacional “Mi amigo el pingüino” filmó escenas en la Patagonia y llega a Comodoro

Su éxito continuó con temas como "Loca" y "Tu Amor", que consolidaron su lugar en la escena musical, y con "La Noche" y "El Cielo Puede Esperar" de su disco Libra, donde experimentó con nuevos sonidos urbanos. En el último tiempo, también se viralizó su tema "Fanático" con claras críticas al presidente Javier Milei.