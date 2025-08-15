La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly invita a la comunidad a disfrutar este sábado 16 de agosto de dos presentaciones del coro cordobés Navegantes, un ensamble que recorre músicas del mundo con un espíritu viajero y comunitario.

A las 17 horas, el Centro Cultural será escenario de la función especial “Canciones que cruzan mares,” un concierto didáctico pensado para familias, niños y niñas de 5 a 12 años, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias.

En esta propuesta, las voces del coro —integrado por personas de entre 13 y 65 años— invitan a embarcarse en una travesía sonora por distintas culturas, con juegos vocales, movimientos guiados y consignas participativas que estimulan la escucha, la imaginación y el encuentro. 

Cada canción será un destino elegido al azar por el propio público infantil, convirtiendo a cada espectador en parte activa de esta aventura musical.

Más tarde, a las 21 horas, el público podrá disfrutar de un concierto abierto con entrada libre y gratuita, en el que Navegantes desplegará un repertorio de músicas del mundo, invitando a un viaje colectivo a través del canto.

Sobre el coro Navegantes

Originario de Córdoba, el coro fue fundado en 2019 por Germán Gamón Lozano, director artístico, e Isis Larroca, coordinadora general, y se ha consolidado como un espacio de encuentro para personas de distintas edades y procedencias, unidas por la pasión por el canto y la curiosidad por las culturas del mundo.

En 2023, realizaron su primera gira internacional en el Sur de Brasil, participando en prestigiosos festivales corales y presentando su primer concierto sinfónico-coral “La Gota que contenía el Océano” en importantes salas de Argentina. Actualmente, está conformado por 35 integrantes de voces mixtas.
 

