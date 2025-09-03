La Feria de la Estepa de Comodoro Rivadavia prepara una jornada especial para este sábado 6 de septiembre, combinando el festejo por el Día de las Infancias con la propuesta de consumo directo y precios accesibles que la caracteriza.

El evento se desarrollará de 11:00 a 18:00 en el mercado agropecuario de la Asociación de Productores y Forestadores de Km. 17, ubicado sobre la avenida Ricardo Pettinari, en la zona norte de la ciudad.

La Feria de la Estepa se realiza en Km. 17 y pone en valor el trabajo de los productores locales, quienes ofrecen sus productos directamente al público, eliminando intermediarios. Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

En esta edición se destaca especialmente la participación de productores de la Chacra Km. 17, emblemática zona de producción comodorense. Ellos serán los encargados de acercar al público una variedad de alimentos frescos y de calidad, incluyendo cerdos, pollos, huevos caseros, conejos y carne de ternera, todos de producción 100% comodorense.

Además de los alimentos, los visitantes podrán recorrer los puestos de elaboradores y artesanos locales, y disfrutar de un patio de comidas y de cerveza artesanal.

Un día para las infancias

La jornada estará dedicada a los más pequeños con una amplia grilla de actividades gratuitas que incluirán inflables, un robot LED, maquillaje artístico y una cabina de selfies para llevarse un recuerdo de la jornada.

Cada hora se realizarán sorteos de pelotas, juguetes y otros premios entre los niños presentes. El broche de oro lo pondrá un gran sorteo final de una bicicleta rodado 22.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Precios de carnes en oferta

La feria es una oportunidad ideal para abastecerse con precios convenientes directamente del productor. Entre las ofertas imperdibles en carne vacuna se destacan:

Asado: $8.900 el kg

Bola de lomo y cuadrada: $9.500 el kg

Chuletas, cuadril, colita de cuadril, lomo, matambre: $9.900 el kg

Osobuco: $6.900 el kg

Asimismo, habrá una oferta especial en lechón de las granjas Doña Tita y Santa Cecilia, productoras locales de Km. 17, a $11.900 el kilogramo.

Cómo llegar a la Feria de la Estepa en Km. 17

Tal como en las anteriores ediciones de la Feria de la Estepa, el lugar de encuentro será el predio del mercado agropecuario de la Asociación de Productores y Forestadores de Kilómetro 17, ubicado sobre la avenida Ricardo Pettinari.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse con los organizadores en Facebook como “Asoc. Productores Chacra km 17 - Comisión de Vecinos de Km. 17”.

La cita es este sábado 6 de septiembre, de 11:00 a 18:00. Una oportunidad para disfrutar en familia, apoyar la economía local y acceder a productos de primera calidad a precios justos.