En las últimas horas, confirmaron una extraña situación que tuvo como protagonista a Alfredo Caseros, previo a una función de teatro. El actor se habría retirado de una clínica sin el alta médica tras una intervención quirúrgica.

La periodista Fernanda Iglesias, comentó en El Trece, "él bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes del reestreno de 'Cha cha cha' en el teatro. Casi no estrenan por este dolor que él tenía", señaló.

Y explicó que, "estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pudiera seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y no le habían dado el alta ayer, y se escapó, se fue igual".

"¿Estás con un problema en la cadera?", le preguntó el cronista del nuevo programa del Trece. "No, la traje para laburar", respondió Casero con su característico tono irónico.

Luego, el periodista agregó: "Me llegó una información, me dijeron que estabas internado en la Clínica Zabala en Belgrano y que no te habían dado el alta".

Ante esto, Casero continuó el relato: "Me hicieron un alargamiento de pene, tengo 73 centímetros de pene". No conforme con la respuesta, el cronista insistió: "¿Pero es verdad que no te dieron el alta y te escapaste, que estás prófugo de la medicina?".

Según informó Minuto Uno, el actor comentó "Sí, tuve un problema en la cadera, pero me caí... siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo", explicó el actor, añadiendo que efectivamente ya le habían dado el alta. "Te están esperando los médicos", le indicó el periodista tras su respuesta.

Por último, Casero concluyó la historia con su característico humor: "Sí, me están esperando los médicos porque nos besamos desnudos".

