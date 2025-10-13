La conmovedora película internacional “Mi amigo el pingüino” filmó escenas en la Patagonia y llega a Comodoro

El próximo miércoles 15 de octubre a las 20:30 hs, se proyectará la película “Mi amigo el pingüino” en el Cine Español de Comodoro Rivadavia, una función especial abierta a todo el público en el marco de la 4ta edición del PEFF Itinerante.

La película, basada en una historia real, narra el vínculo entrañable entre un pescador brasileño y un pingüino de Magallanes que aparece cubierto de petróleo en la costa.

Con un mensaje profundamente humano y ambiental, “Mi amigo el pingüino” invita a reflexionar sobre el lazo entre las personas y la naturaleza, y sobre la importancia del cuidado del mar y sus especies.

Durante años, alrededor del mes de junio, el brasileño João Pereira de Souza se reencontraba con un amigo muy especial: DinDim.

Ese era el nombre de un pingüino de Magallanes al que este albañil retirado le salvó la vida en 2011.

DinDim pasaba temporadas de varios meses en la casa de João, ubicada en la playa de Provetá, en la ciudad Isla Grande del estado de Río de Janeiro. Cuando João le salvó la vida, DinDim estaba cubierto de petróleo, casi inmóvil y desnutrido. Su muerte parecía inevitable.

João limpió al ave, la alimentó durante días y cuando consideró que estaba lo suficientemente fuerte como para volver al mar, la llevó a una isla cercana y la soltó.

LA PELÍCULA

Dirigida por David Schurmann, la película cuenta con un elenco internacional encabezado por Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano y Nicolás Francella. La historia combina emoción, humor y conciencia ecológica, ofreciendo una experiencia cinematográfica apta para toda la familia.

Parte del rodaje se realizó en la Patagonia Argentina, especialmente en la provincia de Chubut, donde habitan algunas de las colonias más grandes de pingüinos de Magallanes. Las escenas filmadas en la región aportan autenticidad y un valor visual único, mostrando paisajes reconocibles del sur argentino y su conexión con la naturaleza.

La proyección es organizada por Patagonia Eco Film Fest y Sudestada en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia, en su 4ta edición itinerante en la ciudad, con el objetivo de acercar al público de Comodoro Rivadavia una historia inspiradora sobre amistad, respeto y convivencia con el entorno natural.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el acompañamiento del Hotel Lucania y GORI.

📅 Fecha: Miércoles 15 de octubre

🕣 Hora: 20:30 hs

📍 Lugar: Cine Español, Comodoro Rivadavia

🎟️ Entrada: Libre y gratuita / hasta agotar capacidad