El sábado 13 y domingo 14 de septiembre se realizará en Comodoro Rivadavia el “Koko Fest”, un festival que reúne a ilustradores y artistas locales con el objetivo de visibilizar sus obras y reforzar el sentido de pertenencia de quienes eligen desarrollarse artísticamente en la ciudad.

El encuentro ofrecerá un espacio de intercambio cultural donde los vecinos podrán conocer producciones regionales, acompañar la economía creativa local y participar de actividades que fomentan la identidad y el vínculo entre creadores y público.

El evento se realizará el 13 y 14 de septiembre, de 15:00 a 21:00, en el Centro de Información Pública (CIP) y será abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

En relación con la importancia de la propuesta, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que “desde el Municipio trabajamos permanentemente para acompañar a los artistas locales, generando espacios que les permitan visibilizar su labor y, al mismo tiempo, acercar la cultura a toda la comunidad".

"Koko Fest es una muestra del talento patagónico y una oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre el arte y los vecinos de Comodoro Rivadavia”

Koko Fest reúne en una misma jornada a ilustradores y artistas patagónicos, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus obras, brindar espacios de dibujo y arte gráfico, en general favoreciendo la difusión de este lenguaje artístico y el acercamiento directo con la comunidad.

Además, el evento propone un espacio de intercambio y aprendizaje, a través de charlas y conferencias que buscan dar a conocer la realidad laboral del arte, capacitar a amateurs y aspirantes, y generar instancias de encuentro accesibles para todas las edades.