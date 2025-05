Karina "La Princesita" se presenta esta noche en Comodoro: ¿cómo comprar las entradas?

Karina “La Princesita” vuelve a Comodoro Rivadavia este viernes 16 de mayo y las entradas todavía están a la venta en Merlín Discos (Pellegrini 874).

La reconocida voz argentina de la cumbia se presentará en "La Fábrica Eventos", bajo la organización de Irlanda Producciones.

A partir de las 22 horas, la artista estará preparada para subirse al escenario, en una noche comodorense que promete y siempre pide el regreso de los recitales de este nivel de referentes de la movida tropical.

KARINA “LA PRINCESITA”

Karina Jésica Tejeda, más conocida como Karina La Princesita, es una cantante y compositora argentina. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 30 de enero de 1986. Su talento musical la ha llevado a presentarse en programas de televisión de alta audiencia de la televisión argentina.

Es conocida por éxitos como "Sin vergüenza", "Inocente", "No me digas que no" y "Pirada". El primero de ellos, sumó más de cien millones de reproducciones en YouTube. En 2020 y 2022, fue contratada por el empresario de entretenimiento Flavio Mendoza para ser parte de la obra musical, "Una mágica Navidad"

Su carrera en el mundo de la música, tuvo inicio luego de ser descubierta por los hermanos Adrian y Pablo Serantoni, quienes la proyectaron inmediatamente como una cantante profesional. En 2004, lanzó su primera producción discográfica, titulada "Miénteme", compuesta por once temas que lograron calar en el gusto de los fanáticos de la cumbia y llevar esta producción a certificarse como disco de oro.

Son más de once producciones discográficas las que ha presentado y compartido con el público aficionado a la cumbia. En 2005, repitió la hazaña de certificarse con disco de oro al lograr que su segundo disco de nombre "Mi sueño", fuera bien recibido por la crítica y los fanes de la artista. Entre sus temas, destacaron "Ya me cansé" y "Y dime de una vez".

Posteriormente, Karina La Princesita ofreció un exitoso concierto con el que había soñado desde siempre. Llenó el teatro Gran Rex, de Buenos Aires, Argentina, con más de mil personas que quedaron sin entradas.

Ese acto la llevó a recibir una nominación del reconocido galardón Carlos Gardel, en la categoría de Mejor Álbum Artista Tropical Femenino, alzándose como la ganadora por su primer álbum "Miénteme".

Su siguiente producción musical es "Cosas del amor", que contiene catorce temas, que hablan en su mayoría sobre el amor y el desamor, incluyendo canciones como: "He pensado en ti", "Procuro olvidarte" y "A esa".

En 2007, Karina La Princesita tomó una pausa en su carrera musical motivado a su embarazo. Al año siguiente, salió "Dios motivado", dedicado al nacimiento de su primogénita, con catorce sencillos, entre ellos, "Regalo de Dios, "¿Cómo te olvido? y "Contra la corriente.La cantante con su estilo interpretativo alcanzó popularidad en países como Brasil, Uruguay y Chile.

Sus siguientes álbumes de estudio lo fueron "Con la misma moneda", "Tiempo de cambio", "Yo sigo cantando" y "Mujeres", publicados entre 2010 y 2017.En cuanto a "Con la misma moneda" está estructurada por catorce temas, donde incluyó una canción en tango de nombre "Y todavía te quiero", además también de esta producción resaltan las que llevan por nombres "Con la misma moneda", "Disimula" y "Enséñale".

En 2018, Karina La Princesita presentó el disco "Busco la verdad", con el sello discográfico Barca. Son algunos de los programas de televisión a los que ha sido invitada en los últimos años, "Cantando 2020", "Showmatch: la academia", "La voz argentina" y "¿Quién es la máscara?".De sus últimas interpretaciones al cierre de esta reseña, sobresalen "No lo voy a lamentar", "Que ironía", "Inocente" y "Maldito amor".