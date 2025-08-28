Este viernes 29 de agosto quedará inaugurada la muestra “La calle”, de Graciela Paz, que retrata con sensibilidad las dos caras de la vida urbana en Buenos Aires: el bullicio colectivo de las manifestaciones populares y la soledad de quienes viven en la calle.

La apertura de la muestra será a las 20 horas en el primer piso del Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, y podrá visitarse hasta septiembre en los horarios habituales: de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas.

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

Muestra: “El camuflaje de la naturaleza”

En paralelo, y hasta el 7 de septiembre, se puede recorrer la muestra “El camuflaje de la naturaleza”, de Paula Caucigh Müller. La misma puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas.

Con un recorrido pictórico que nos transporta a las profundidades del océano, la artista nos acerca a la majestuosidad de las ballenas, la curiosidad de los pingüinos, la vitalidad de los lobos marinos y la danza sutil de los pulpos.

Cada obra transmite la esencia de la Patagonia y despierta en quienes la visitan la curiosidad por explorar y maravillarse con la naturaleza.