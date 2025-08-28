Inaugura la muestra “La calle” de Graciela Paz en el Centro Cultural de Rada Tilly
La obra retrata con sensibilidad las dos caras de la vida urbana en Buenos Aires: el bullicio colectivo de las manifestaciones populares y la soledad de quienes viven en la calle.
Este viernes 29 de agosto quedará inaugurada la muestra “La calle”, de Graciela Paz, que retrata con sensibilidad las dos caras de la vida urbana en Buenos Aires: el bullicio colectivo de las manifestaciones populares y la soledad de quienes viven en la calle.
La apertura de la muestra será a las 20 horas en el primer piso del Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, y podrá visitarse hasta septiembre en los horarios habituales: de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas.
Muestra: “El camuflaje de la naturaleza”
En paralelo, y hasta el 7 de septiembre, se puede recorrer la muestra “El camuflaje de la naturaleza”, de Paula Caucigh Müller. La misma puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas.
Con un recorrido pictórico que nos transporta a las profundidades del océano, la artista nos acerca a la majestuosidad de las ballenas, la curiosidad de los pingüinos, la vitalidad de los lobos marinos y la danza sutil de los pulpos.
Cada obra transmite la esencia de la Patagonia y despierta en quienes la visitan la curiosidad por explorar y maravillarse con la naturaleza.