Humor y farándula: llega a Comodoro el show de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sin censura
La obra promete una noche de humor genuino, anécdotas inéditas y revelaciones del mundo del espectáculo que no se ven en la pantalla chica.
Los periodistas y conductores televisivos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llegan a Chubut y Santa Cruz y se presentarán en Comodoro Rivadavia, Trelew y Caleta Olivia con su exitoso espectáculo teatral “Socios al Desnudo”.
La dupla, consagrada por programas como “Intrusos” y “Socios del espectáculo”, traslada su química al escenario para ofrecer un show dinámico que fusiona el stand up comedy con sketches televisivos.
El formato es un claro homenaje y una evolución de clásicos como “Borges y Álvarez”, el recordado contrapunto que inmortalizaron Alberto Olmedo y Jorge Porcel.
El show repasa los nombres más populares de la televisión argentina, pero se centra en las vivencias personales y profesionales de Lussich y Pallares.
El público podrá conocer datos desconocidos y reveladores sobre la farándula, contados con la picardía y la complicidad que caracteriza a la dupla.
Además, el espectáculo incluirá canciones, bailes y guiños a segmentos clásicos de sus programas, como “Los escandalones” y “Las bombas”.
“Socios al Desnudo” se presenta como una oportunidad única para que los fanáticos conozcan el detrás de escena más íntimo y divertido de la televisión, directamente de dos de sus cronistas más emblemáticos.
Información del show en Comodoro
- Fecha: viernes 29 de agosto
- Lugar: Teatro Español
- Hora del show: 22:00 hs
- Platea general (sin numerar): $30.000
- Palco (por persona): $35.000
- Anticipadas en: ORFEO – Pellegrini 865, local 7
- Vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-comodoro-e2491
Información del show en Caleta Olivia
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Lugar: Cine Municipal Caleta Olivia
- Hora del show: 21:00 hs
- Entrada general (sin numerar): $35.000
- Anticipadas en: LAROCKER – Hermana Damevin 13 (frente al casino)
- Vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-caleta-e2490
Información del show en Trelew
- Fecha: domingo 31 de agosto
- Lugar: Teatro Verdi
- Hora del show: 21:00 hs
- Platea baja (sin numerar): $30.000
- Entrada palco: $35.000
- Platea alta / ALAS (sin numerar): $25.000
- Anticipadas vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-trelew-e2492
Para cualquier información adicional escribir al (0297) 154-202694