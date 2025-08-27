Los periodistas y conductores televisivos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llegan a Chubut y Santa Cruz y se presentarán en Comodoro Rivadavia, Trelew y Caleta Olivia con su exitoso espectáculo teatral “Socios al Desnudo”.

La obra promete una noche de humor genuino, anécdotas inéditas y revelaciones del mundo del espectáculo que no se ven en la pantalla chica.

La dupla, consagrada por programas como “Intrusos” y “Socios del espectáculo”, traslada su química al escenario para ofrecer un show dinámico que fusiona el stand up comedy con sketches televisivos.

El formato es un claro homenaje y una evolución de clásicos como “Borges y Álvarez”, el recordado contrapunto que inmortalizaron Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

El show repasa los nombres más populares de la televisión argentina, pero se centra en las vivencias personales y profesionales de Lussich y Pallares.

El público podrá conocer datos desconocidos y reveladores sobre la farándula, contados con la picardía y la complicidad que caracteriza a la dupla.

Además, el espectáculo incluirá canciones, bailes y guiños a segmentos clásicos de sus programas, como “Los escandalones” y “Las bombas”.

“Socios al Desnudo” se presenta como una oportunidad única para que los fanáticos conozcan el detrás de escena más íntimo y divertido de la televisión, directamente de dos de sus cronistas más emblemáticos.

Información del show en Comodoro

Fecha: viernes 29 de agosto

Lugar: Teatro Español

Hora del show: 22:00 hs

Platea general (sin numerar): $30.000

Palco (por persona): $35.000

Anticipadas en: ORFEO – Pellegrini 865, local 7

Vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-comodoro-e2491

Información del show en Caleta Olivia

Fecha: sábado 30 de agosto

Lugar: Cine Municipal Caleta Olivia

Hora del show: 21:00 hs

Entrada general (sin numerar): $35.000

Anticipadas en: LAROCKER – Hermana Damevin 13 (frente al casino)

Vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-caleta-e2490

Información del show en Trelew

Fecha: domingo 31 de agosto

Lugar: Teatro Verdi

Hora del show: 21:00 hs

Platea baja (sin numerar): $30.000

Entrada palco: $35.000

Platea alta / ALAS (sin numerar): $25.000

Anticipadas vía web: https://www.boleteria.com.ar/p/habitusprod/evento/socios-al-desnudo-en-trelew-e2492

Para cualquier información adicional escribir al (0297) 154-202694