Los periodistas y conductores televisivos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llegan a Chubut y Santa Cruz y se presentarán en Comodoro Rivadavia, Trelew y Caleta Olivia con su exitoso espectáculo teatral “Socios al Desnudo”.

La obra promete una noche de humor genuino, anécdotas inéditas y revelaciones del mundo del espectáculo que no se ven en la pantalla chica.

La dupla, consagrada por programas como “Intrusos” y “Socios del espectáculo”, traslada su química al escenario para ofrecer un show dinámico que fusiona el stand up comedy con sketches televisivos.

El formato es un claro homenaje y una evolución de clásicos como “Borges y Álvarez”, el recordado contrapunto que inmortalizaron Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llegan a Chubut y Santa Cruz con su show "Socios al Desnudo"
Flyer: Socios al Desnudo
El show repasa los nombres más populares de la televisión argentina, pero se centra en las vivencias personales y profesionales de Lussich y Pallares.

El público podrá conocer datos desconocidos y reveladores sobre la farándula, contados con la picardía y la complicidad que caracteriza a la dupla.

Además, el espectáculo incluirá canciones, bailes y guiños a segmentos clásicos de sus programas, como “Los escandalones” y “Las bombas”.

“Socios al Desnudo” se presenta como una oportunidad única para que los fanáticos conozcan el detrás de escena más íntimo y divertido de la televisión, directamente de dos de sus cronistas más emblemáticos.

Información del show en Comodoro

Información del show en Caleta Olivia

Información del show en Trelew

Para cualquier información adicional escribir al (0297) 154-202694

