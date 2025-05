Homero Pettinato llega con su unipersonal "Lo doy todo" al teatro María Auxiliadora

Homero Pettinato se sube al escenario en Comodoro Rivadavia para presentar su unipersonal “Lo doy todo”.

Un encuentro con monólogos, música, fabulas, y personajes. En esta oportunidad, Homero trae una aventura teatral para sumergirte en su mente, “reirte fuerte y ahogarte un toque”, anticipa. ¿Incorrecto? solo lo necesario...pero promete “risitas aseguradas”

El show será el próximo 28 de junio, a las 21 horas, en el teatro María Auxiliadora.

En una entrevista con La Brújula 24, el artista expresó: "Yo quería hacer una búsqueda de todo lo que a mí me hace reír dentro de una gama de humores que a mí me gustan, y lo logré. Hay humor autorreferencial, humor imaginario, el más absurdo donde el público está imaginando las imágenes que vos le vas planteando y eso funciona muy bien, con un público que responde", explicó.

Confirmaron las bandas invitadas que tocarán en los dos shows de La Renga en Comodoro

Sobre su apuesta por el unipersonal, reconoció: "Me costó mucho aceptarme como artista o dentro de cualquier definición artística que te ponga como profesional. Tarde muchos años para decir 'yo soy músico', porque si hago música soy músico; lo mismo con una actuación: si estoy actuando, no soy un actor, pero soy un intérprete; si la gente está riendo una hora y media conmigo, soy un comediante. Toda esa parte identataria del arte me costó bastante. Hoy me defino como un artista multifacético", sostuvo.

ENTRADAS

Las entradas ya están a la venta de forma presencial en Don José Hogar o via on line en cdmticket.ar