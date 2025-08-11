Este domingo se llevó a cabo el acto de clausura de la XII Feria Internacional del Libro en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, con la presencia de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; integrantes del gabinete municipal; concejales; representantes de la comunidad educativa, cultural e instituciones locales.

Bajo el lema “En el sur del sur, promovemos el amor por la lectura”, la feria reunió durante diez días más de 700 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, espectáculos, talleres, capacitaciones e intervenciones artísticas, con propuestas para todas las edades. Esto la consolida como una de las ferias más importantes del interior del país.

Entre los destacados que participaron estuvieron artistas, escritores y disertantes de renombre, tales como Iván Noble, Eduardo Sacheri, Pedro Rosemblat, Pedro Saborido, Damián Betular, Enzo Maqueira, Francisco Benítez, Delfina Rossi, Fernando Signorini, Hernán Brienza, Darío Sztajnszrajber e Hilda Lizarazu, entre otros.

En la ceremonia, Liliana Peralta señaló: “Fueron 10 días muy intensos, pero llenos de felicidad, no solamente por la participación de la gente, sino por ver cómo los chicos se acercaron a cada una de esas actividades que fueron pensadas justamente para ellos. Es un momento muy especial, donde hacemos el cierre de esta edición, pero ya pensamos en la próxima, donde queremos ver a todos juntos disfrutando de la gran fiesta del libro y de la palabra, pero más que nada, de la fiesta de la cultura”.

La secretaria de Cultura también valoró el compromiso de quienes formaron parte de la feria y agradeció "a cada una de las personas que nos acompañaron y disfrutaron de las más de 700 actividades que preparamos. En nuestra ciudad, esperamos esta gran celebración todos los años, ya que pone a Comodoro en la mirada de nuestros vecinos, pero también de todas las localidades que nos acompañan, lo que nos llena de satisfacción".

Además, durante el cierre se rindió homenaje a Abuelas Leecuentos, un grupo de voluntarias que desde 2013, cuando comenzó la Feria del Libro, llevan adelante jornadas de narración destinadas a niños y adolescentes, promoviendo el gusto por la lectura en distintas instituciones educativas de la ciudad.

Coordinado por Norma Pérez, el grupo está conformado por Marta Ostentaj, Rosa Herrera, Edith Barthe, Perla Quinteros, Ana María Lovesshio, Carmen González, César Gómez, Irma Monre, Mónica Karaman, Mónica González, Nora Foller, Rosana Paredes, Susana Calfuquir y Yolanda Carrizo.

