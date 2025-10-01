Festival “Viento Empapa” 2025 en Comodoro: actividades gratuitas y homenaje a María Elena Walsh

El Festival Viento Empapa celebra su novena edición con una tarde llena de actividades artísticas y literarias. Será el sábado 4 de octubre, de 14 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta está organizada por la Escuela de Música y el Centro de Expresión Infantil, dependientes del ISFD N.º 806. Está dirigida a chicas, chicos y adolescentes, pero también invita a toda la familia a disfrutar de un día diferente.

Talleres creativos y participativos

Desde las 14:30 horas habrá talleres diseñados según edades:

🐞 «Pequeños jardineros» (4 y 5 años)

«Pequeños jardineros» (4 y 5 años) 🐄 «Quiero estudiar. Dijo la vaca» (6 a 8 años)

«Quiero estudiar. Dijo la vaca» (6 a 8 años) ✂️ «Zooloco en origami» (9 a 12 años)

«Zooloco en origami» (9 a 12 años) 🥳 «En una cajita de fósforos» (para familias)

A las 17:10 se suman nuevas propuestas como 🐢 «La huella de Manuelita», 😎 «Más-caras cantadas», 🪇 «Carnavalitos con sombras», ⁉️ «Adivina la escena» y 🎶 «El país de la canción» para adolescentes.

Música, danza y teatro

El cronograma incluye momentos para disfrutar en comunidad:

16:30 hs. Concierto «CanZOOnes Locas».

18:30 hs. Obra de teatro y danza «Disparates al viento».

Estos espectáculos buscan acercar a los más pequeños al arte de manera lúdica y accesible.

Acciones artísticas al paso 🎨

Durante toda la jornada habrá propuestas espontáneas y participativas. Habrá desafíos con Ton y Son (ruletas), un animalario vertical, canciones con pictogramas, jenga poético y una biblioteca abierta para compartir lecturas y narraciones en familia.

Un recorrido con historia 🧏🏽

El festival nació en 2015 con la misión de acercar a infancias y adolescencias el arte y la literatura. En cada edición se destacan las experiencias colectivas y el acceso libre a la cultura como parte de la educación pública.

En estos años se homenajeó a autoras y autores como Elsa Bornemann, Laura Devetach y Gustavo Roldán. También participaron referentes como Adela Basch, Istvansch, Cecilia Pisos y Liliana Cinetto.

Homenaje a María Elena Walsh

En esta novena edición, el festival celebra la obra de María Elena Walsh, una de las voces más influyentes en la literatura y la música para la infancia en Argentina. Su legado creativo atraviesa generaciones y será el eje inspirador de las actividades.