Festival “Viento Empapa” 2025 en Comodoro: actividades gratuitas y homenaje a María Elena Walsh
La Escuela de Arte en Comodoro Rivadavia invita a la 9.ª edición del Festival Viento Empapa, un encuentro gratuito de arte y literatura para infancias, adolescencias y familias. Talleres, teatro, música y danza se suman en un homenaje a la obra de María Elena Walsh, el sábado 4 de octubre de 14 a 19 horas en las instalaciones de la escuela.
El Festival Viento Empapa celebra su novena edición con una tarde llena de actividades artísticas y literarias. Será el sábado 4 de octubre, de 14 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.
La propuesta está organizada por la Escuela de Música y el Centro de Expresión Infantil, dependientes del ISFD N.º 806. Está dirigida a chicas, chicos y adolescentes, pero también invita a toda la familia a disfrutar de un día diferente.
Talleres creativos y participativos
Desde las 14:30 horas habrá talleres diseñados según edades:
- 🐞 «Pequeños jardineros» (4 y 5 años)
- 🐄 «Quiero estudiar. Dijo la vaca» (6 a 8 años)
- ✂️ «Zooloco en origami» (9 a 12 años)
- 🥳 «En una cajita de fósforos» (para familias)
A las 17:10 se suman nuevas propuestas como 🐢 «La huella de Manuelita», 😎 «Más-caras cantadas», «Carnavalitos con sombras», ⁉️ «Adivina la escena» y 🎶 «El país de la canción» para adolescentes.
Música, danza y teatro
El cronograma incluye momentos para disfrutar en comunidad:
- 16:30 hs. Concierto «CanZOOnes Locas».
- 18:30 hs. Obra de teatro y danza «Disparates al viento».
Estos espectáculos buscan acercar a los más pequeños al arte de manera lúdica y accesible.
Acciones artísticas al paso 🎨
Durante toda la jornada habrá propuestas espontáneas y participativas. Habrá desafíos con Ton y Son (ruletas), un animalario vertical, canciones con pictogramas, jenga poético y una biblioteca abierta para compartir lecturas y narraciones en familia.
Un recorrido con historia 🧏🏽
El festival nació en 2015 con la misión de acercar a infancias y adolescencias el arte y la literatura. En cada edición se destacan las experiencias colectivas y el acceso libre a la cultura como parte de la educación pública.
En estos años se homenajeó a autoras y autores como Elsa Bornemann, Laura Devetach y Gustavo Roldán. También participaron referentes como Adela Basch, Istvansch, Cecilia Pisos y Liliana Cinetto.
Homenaje a María Elena Walsh
En esta novena edición, el festival celebra la obra de María Elena Walsh, una de las voces más influyentes en la literatura y la música para la infancia en Argentina. Su legado creativo atraviesa generaciones y será el eje inspirador de las actividades.