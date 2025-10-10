La Feria de la Estepa de Comodoro Rivadavia prepara una edición especial este sábado 11 de octubre, combinando el festejo por el Día de la Madre con la propuesta de consumo directo y precios accesibles que la caracteriza.

El evento se desarrollará de 11:00 a 20:00 en el mercado agropecuario de la Asociación de Productores y Forestadores de Km. 17, ubicado sobre la avenida Ricardo Pettinari, en la zona norte de la ciudad.

La Feria de la Estepa se realiza en Km. 17 y pone en valor el trabajo de los productores locales, quienes ofrecen sus productos directamente al público, eliminando intermediarios.

En esta edición se destaca especialmente la participación de productores de la Chacra Km. 17, emblemática zona de producción comodorense. Ellos serán los encargados de acercar al público una variedad de alimentos frescos y de calidad, incluyendo lechones, pollos y huevos caseros, lechugas hidropónicas, todo de producción 100% comodorense.

Además de los alimentos, los visitantes podrán recorrer los puestos de elaboradores y artesanos locales y disfrutar de un patio de comidas y de cerveza artesanal.

La jornada estará dedicada a las madres con una amplia grilla de actividades que incluirán mate bingo, shows en vivo, sorteos a cada hora e inflables para los más chicos.

Precios de carnes en oferta

La feria es una oportunidad ideal para abastecerse con precios convenientes directamente del productor. Entre las ofertas imperdibles en carne vacuna se destacan:

Pollo casero: $8.000 el kg.

Asado: $8.900 el kg.

Bola de lomo y cuadrada: $9.500 el kg.

Chuletas, cuadril, colita de cuadril, lomo, matambre: $9.900 el kg.

Osobuco: $6.900 el kg.

Cómo llegar a la Feria de la Estepa en Km. 17

Tal como en las anteriores ediciones de la Feria de la Estepa, el lugar de encuentro será el predio del mercado agropecuario de la Asociación de Productores y Forestadores de Kilómetro 17, ubicado sobre la avenida Ricardo Pettinari.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse con los organizadores en Facebook como “Asoc. Productores Chacra Km 17 - Comisión de Vecinos de Km. 17”.

La cita es este sábado 11 de octubre, de 11:00 a 20:00. Una oportunidad para disfrutar en familia, apoyar la economía local y acceder a productos de primera calidad a precios justos.