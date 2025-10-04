Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 17 a 22 horas, en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia se realizará el Festival de Diseño: “Cómodoro Inspira”, integrado por las marcas inscriptas en el Registro Oficial de Diseñadores de la Secretaría de Cultura.

En dicho marco, el cronograma de actividades del sábado 4 de octubre incluirá un workshop: “Tags de papel”, a cargo de Norma Córdoba, música en vivo con el DJ Jere Casares y un desfile de marcas locales a cargo de Celina Vlk de Mujer Austral.

En tanto, el domingo 5 de octubre la jornada comenzará con una capacitación de asesoría en imagen y colorimetría, dictada por Paola Elgueta, la música de DJ Pipi y Nacho Mena, además de una innovadora degustación denominada “tasting sessions”.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que "desde el Municipio trabajamos en acciones puntuales para que todos los hacedores de la ciudad tengan su lugar y puedan mostrar a la comunidad lo que hacen".

"Son 60 marcas las que participarán en esta edición, lo que significa un número importante de diseñadores que exhibirán un trabajo innovador de sello 100% comodorense, cada uno con su estilo y su concepto, acompañados también por artistas que estarán participando del evento", concluyó Peralta.