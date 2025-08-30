Este fin de semana, el Centro Cultural de Rada Tilly se transformará en el corazón pulsante del talento local. El domingo 7 de septiembre, de 15 a 20 horas, se llevará a cabo la tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos, un espacio consolidado que reúne lo mejor de la producción autóctona en un marco diseñado para el disfrute de toda la familia.

Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de stands donde encontrarán piezas únicas y de diseño. La oferta incluirá desde indumentaria y accesorios textiles hasta delicadas piezas de cerámica y trabajos en madera. También habrá espacio para la innovación en decoración del hogar, tejidos artesanales y una exclusiva selección de velas aromáticas, entre muchas otras creaciones.

Más allá de la oportunidad de shopping, la feria se presenta como un punto de encuentro social y cultural. Es una chance para conectar directamente con los artesanos, conocer las historias detrás de cada producto y valorar el proceso creativo y el esfuerzo que implica cada pieza. El objetivo es claro: fomentar el consumo responsable y apoyar la economía circular, fortalciendo el tejido productivo de la ciudad.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura de Rada Tilly reafirma su firme compromiso con la promoción de los emprendedores locales y la generación de espacios de participación comunitaria. Estas actividades no solo enriquecen la vida cultural de la ciudad, sino que también sirven como preludio de una agenda cargada de propuestas abiertas y gratuitas para las próximas semanas.