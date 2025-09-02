Es La Babas, amor!: After Show de Miranda! y homenaje a SUMO este sábado en Comodoro

La Fiesta Babas ya se convirtió en un clásico de la agenda cultural local y este sábado promete una edición imperdible. Al igual que el año pasado, cuando se celebró el After Show de La Renga, la cita será después del recital de Miranda!, una de esas bandas que siempre suenan la icónica fiesta.

Pero eso no es todo: la noche también estará marcada por un homenaje a SUMO, una de las bandas más icónicas del rock argentino. El tributo estará a cargo de Vital, junto a varios cantantes invitados de la ciudad que se animarán a subir al escenario. Según adelantaron desde la organización, detrás de esa presentaci��n hubo un enorme trabajo de selección de temas, ensayos y puesta en escena colectiva.

Cerrarán todos los supermercados e hipermercados argentinos por un día en septiembre de 2025

Esta será la anteúltima edición del año, en un 2025 cargado de emociones para la organización y para el público que colma cada encuentro. “La fiesta ya no es solo nuestra, es de todxs: de cada persona que vino a cantar, a bailar, a pasarla bien. De cada banda, de cada DJ y de toda la energía que se arma cuando estamos juntos”, destacaron.

📍 Datos de la fecha